Verratti in Serie A: spunta lo scambio incredibile con l’Inter

Marco Verratti non ha mai giocato in Serie A. Ma le cose potrebbero cambiare presto. Pur avendo un contratto col PSG fino al 2026, l’ex Pescara potrebbe voler cambiare aria

Pare che Verratti sia parecchio deluso. Ultimamente è stato aspramente criticato da tifosi e stampa, e sembra che questa cosa lo abbia provato, allontanandolo mentalmente e moralmente dal PSG. In Francia scrivono che l’Inter Miami di Beckham si sia già fatto avanti con una proposta di contratto. Ma il centrocampista abruzzese avrebbe però altri piani: sognerebbe un ritorno in Italia.

Marco Verratti, a trent’anni, si sentirebbe pronto per dar inizio a un’avventura in Serie A. Si parla di Juventus, Milan e forse di Inter. L’ex Pescara è un tifoso bianconero sin da bambino, lo ha detto più volte, e a quel che si dice sarebbe in ottimi rapporti con Max Allegri. Ma la situazione incerta della Juventus rende il suo approdo in bianconero parecchio complicato. In più, è abbastanza scontato pensare che il PSG non lo liberebbe a poco.

Il presidente Al-Khelaifi è molto affezionato a Verratti, e proverà in tutti i modi a trattenerlo. Il fatto è che dopo dieci anni a Parigi, Marco sembra essersi un po’ stufato. Paris Saint-Germain non lo emoziona più: troppi problemi in campo, in spogliatoio e soprattutto fuori dallo stadio con supporter e giornalisti.

Marco Verratti in Serie A: ecco cosa potrebbe succedere

“Si fa avanti, sempre di più, l’ipotesi di un possibile ritorno in Italia. Per lui si tratterebbe della prima volta in Serie A“, si legge su calciomercatonews.com. Secondo il sito, infatti, potrebbe prendere corpo la possibilità di uno scambio fra Verratti e un altro regista della Serie A: Marcelo Brozovic.

Verratti, in passato, è di certo finito nella lista dei desiderata dell’Inter. Ma da quando è passato al PSG, Ausilio non ci ha più pensato. Ora, secondo calciomercatonews.com, tutto potrebbe cambiare. L’affare, secondo questo tipo di ricostruzione, si potrebbe concretizzare solamente attraverso la cessione di Marcelo Brozovic. Il croato piace sia in Liga che in Premier. E attualmente il Barcellona sembra il club più interessato. Ma anche il PSG ha stima per il regista nerazzurro.

Da qui la strana idea di scambio tra lo stesso Brozovic e Marco Verratti. “Le vie del mercato, del resto, sono infinite…“, si legge sul sito. Ma, evidentemente, anche l’infinità ha i suoi limiti. Verratti ha un ingaggio da 12 milioni l’anno. Brozo, che attualmente è il giocatore più pagato dell’Inter, prende la metà. Quindi l’affare è da questo punto di vista impossibile.

Brozovic: destino ancora incerto

Che ne sarà di Marcelo Brozovic? Da tempo si scrive che l’Inter avrebbe aperto alla cessione e fissato un prezzo. Ma in realtà si sa poco. Di sicuro il lungo infortunio di quest’anno ha un po’ raffreddato i rapporti fra dirigenza e calciatore: c’è stata qualche incomprensione. Ma va ricorda che circa un anno fa il croato ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da 6 milioni euro netti più bonus.

L’ingaggio è alto, e quest’anno Inzaghi ha dimostrato che è possibile giocare anche senza Brozovic. Per questo, è vero, la società potrebbe considerare una cessione, in modo da svecchiare la rosa e ridurre il monte ingaggi. Ciò non toglie che Brozovic sia ancora considerato dallo staff tecnico e dalla dirigenza un campione.

L’Inter, insomma, se ne priverebbe soltanto per offerte congrue, cioè al di sopra dei 35 milioni. L’idea dello scambio con Kessié può avere senso, dato che a bilancio l’Inter potrebbe comunque inserire una plusvalenza da 35 milioni come minimo. Ma non è detto che il croato voglia lasciare Milano…