Dall’Inter alla Premier: si chiude a giugno per 42 milioni

Nerazzurri pronti a dirgli addio. Attaccante ad un passo dal trasferimento in Inghilterra. Non c’è nulla da fare, non ci sarà assolutamente l’Inter nel suo futuro

Più trascorrono i giorni e più ci avviciniamo, man mano, all’inizio della prossima sessione di calciomercato estiva, finestra che prenderà ufficialmente il via a partire dal prossimo 1 luglio 2023.

Tra le tante necessità che vi urgono, obbligatoriamente, al didentro dell’intero ambiente Inter vi è, infatti, quella di accogliere un nuovo attaccante nella propria corte. Da tempo, non a caso, i nerazzurri sono alla ricerca di una nuova pedina offensiva: questo, se non altro, per il fatto che, oltre al solo Correa – il quale dirà senz’alcun ombra di dubbio addio a giugno – continua a tenere banco anche la situazione Lukaku.

Ad oggi, infatti, non si sa ancora con assoluta certezza se l’Inter tenterà o meno di strappare il sì del Chelsea per ottenere il rinnovo del prestito del belga ma, a prescindere da questo, alla ‘Beneamata’ urge comunque qualche rinforzo che risulti in grado di saltare l’uomo, data la scarsità di alternative di gioco che i nerazzurri possiedono quest’oggi. Proprio per questo, all’intera società del ‘Biscione’, era stato accostato negli ultimi tempi il nome di Ferran Torres: profilo che è, però, destinato ad emigrare altrove.

Calciomercato, Ferran Torres vicinissimo dall’addio al Barça: altro che Inter, in pole c’è l’Aston Villa. Pronti 42 milioni

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal quotidiano ‘Sport‘ negli scorsi giorni, nel corso della prossima estate dovrebbe consumarsi l’addio tra il Barcellona e Ferran Torres: con quest’ultimo che, pur essendo stato accostato anche all’Inter in passato, dovrebbe finire per approdare in Premier League.

Il portale spagnolo riferisce, non a caso, che è l’Aston Villa il club pronto a tendere nel corso della prossima estate un’avanzata offensiva nei confronti dell’esterno classe ’00 che, fin qui, ha tutt’altro che convinto al Barcellona, compagine con la quale ha messo a referto in stagione soli 4 gol e 1 assist.

Suo, infatti, il nome che garba maggiormente all’intera dirigenza dei ‘Villans’: società che dovrebbe finire per avere la meglio per il calciatore e che è pronta ad offrire al Barça – entro il prossimo giugno per via delle esigenze di bilancio del mercato ‘blaugrana’ – la bellezza di 42 milioni di euro per il cartellino dello stesso Ferran Torres.

Si legge, inoltre, che le trattative sarebbero già state avviate. Zero speranze, perciò, di vederlo all’Inter nella prossima finestra di calciomercato estiva: società che, ad essere sinceri, non lo ha mai e poi mai desiderato fortemente, anche per via dello stile di gioco che Inzaghi ed il suo staff tecnico prediligono.