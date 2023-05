Via Onana, scelto il suo erede: “E’ pronto”

Il portiere nerazzurro alimenta le voci di mercato, ecco le dichiarazioni che anticipano la prontezza del suo sostituto in caso di operazione a giugno

L’Inter conserva gelosamente il vantaggio di due reti, giunto nel giro di appena dodici minuti nel corso della sfida d’andata delle due semifinali di Champions League, senza mostrare segni di cedimento mentale in vista della gara di ritorno contro il Milan. Come ribadito proprio questa mattina da Inzaghi e Acerbi in conferenza stampa, serviranno grandi dosi di concentrazione e umiltà per confermare la buona prestazione precedente e sognare la finale di Istanbul.

Guai ad abbassare la guardia. Dello stesso avviso è anche l’ex portiere Gianluca Pagliuca, ospite della trasmissione ‘Radio Anch’io Lo Sport’: “Da ‘bastonato’ non mi fido del vantaggio dell’Inter. Hanno buone possibilità di uscirne vincitori ma il Milan darà il massimo. Anche in campionato credo che i rossoneri riusciranno ad agguantare la qualificazione Champions per la prossima stagione“.

Restando con lo sguardo fisso sulla supersfida, Pagliuca ha poi analizzato il duello a suo dire più intrigante: “Il vero testa a testa è anche tra i portieri: preferisco Maignan ma anche André Onana sta facendo bene alla sua prima stagione in nerazzurro. Non credevo che riuscisse a rispondere così agli assalti di Handanovic“.

Dal palcoscenico europeo al mercato, Onana in bilico: scelto l’erede

Eppure, per l’ex, il francese resta tra i migliori al mondo. Una condizione che per Onana sta stretta e che vorrà presto raggiungere anche lui. Innanzi a sé, infatti, ha tutto il tempo, le modalità e le qualità per potercela fare. Ma non è detto che questo obiettivo possa essere raggiunto proprio tra le file di Simone Inzaghi. Anzi. Le voci di cessione animano il mercato, specie quello di Premier League. Il Chelsea non molla la presa in funzione della partenza di Edouard Mendy e potrebbe quindi presentare presto la discussa offerta senza contropartite da almeno 40 milioni di euro.

In sua vece, l’Inter ha adocchiato il talento perfetto. Si tratta di Guglielmo Vicario, assoluto protagonista con la maglia dell’Empoli e già nel giro della Nazionale maggiore di Roberto Mancini. Su di lui ci sarebbero le attenzioni del Napoli neo Campione d’Italia nel caso in cui dovesse andar via Alex Meret, andando a creare un’aspra contesa da almeno 20 milioni di euro su cui la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta dovrà faticare non poco per accontentare le richieste dell’entourage del portiere friulano. “Vicario ha fatto un campionato strepitoso“, ha aggiunto Pagliuca. “È pronto per giocare in squadre di livello“.