Rifinita pre-Euroderby: le ultime su Correa | VIDEO

Il ‘Tucu’ ha abbandonato anzitempo il terreno di gioco durante Inter-Sassuolo dello scorso sabato. Ad Appiano è immediatamente scattato l’allarme sulle sue condizioni. Le novità in vista di domani

In occasione di Inter–Sassuolo, match giocatosi nello scorso sabato sera ed in cui lo stesso argentino è partito titolare al fianco di Lukaku, Joaquin Correa è rimasto negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara lasciando poi spazio a Lautaro Martinez, subentrato a sua volta al posto del proprio connazionale ad inizio ripresa.

Il ‘Tucu’ ha, infatti, alzato bandiera bianca in via precauzionale contro la formazione neroverde rimediando, peraltro, un affaticamento ai flessori della coscia destra, proprio come testimoniato dai controlli medici effettuati nelle ore successive. Proprio per tale ragione, si è subito pensato ad un suo potenziale forfait in vista dell’Euroderby di ritorno di domani sera, sfida che prenderà il via alle ore 21 nella cornice di pubblico del ‘Meazza’ col Milan che dovrà provare a ribaltare il 2-0 di cui la squadra di Simone Inzaghi è forte dal match d’andata.

Nel frattempo, nella giornata di oggi, l’Inter è tornata a mettere nuovamente piede in campo sull’erbetta di Appiano: location nella quale ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani e che, di fatto, sancirà quella che sarà la prima finalista di questa edizione di Champions League. Svelate ora tutte le novità riguardanti Correa.

Vigilia dell’Euroderby di ritorno, Correa si allena assieme al resto del gruppo: ci sarà anche lui contro il Milan

Come già preannunciato, l’Inter ha svolto nella giornata odierna la rifinitura in vista del match di domani sera, valida per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan.

Tra i presenti, è figurato anche il nome di Joaquin Correa: attaccante nerazzurro che ha preso parte alla seduta odierna assieme al resto dei suoi compagni di squadra. L’argentino ha, infatti, svolto l’intero allenamento col resto del gruppo ed è proprio per tale motivo che sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida che si disputerà tra poco più di ventiquattr’ore contro i loro acerrimi rivali, nientemeno che loro cugini.