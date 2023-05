Dall’Inter al Milan: 15 milioni, pronti a chiudere

Rossoneri pronti ad accaparrarsi un calciatore a discapito dei loro cugini rivali. Niente da fare per l’Inter, Maldini e soci possono provare a chiudere per il seguente affare già in estate

Che sia estate, autunno, inverno o un qualsiasi altro momento dell’anno poco importa: i fari continueranno a restare sempre e comunque proiettati sul calciomercato. In questo caso, a dover rendersi padrone della prossima finestra di mercato, pur non avendo esorbitanti risorse economiche dalla propria parte, dovrebbero essere sia Inter che Milan: con Inzaghi e Pioli entrambi pronti a dover mettere in atto una vera e propria rivoluzione assieme alle rispettive dirigenze.

Sia l’una che l’altra società, infatti, restano entrambe alla costante ricerca di tutta una serie di nuovi rinforzi là davanti. Questo perché, nel caso dell’Inter, continuano ad esserci alcuni punti interrogativi legati alle situazioni Correa, Lukaku e Dzeko (con quest’ultimo che perlomeno, a differenza dei primi due, dovrebbe alla fin fine rinnovare, o almeno quelle sono le intenzioni). Per quanto riguarda l’argentino ed il belga, invece, ormai si sa. Il ‘Tucu’, a causa dello scarso apporto fornito in quest’ultimo anno e mezzo al fianco della ‘Beneamata’, resta da considerarsi a tutti gli effetti in uscita, a differenza di ‘Big Rom’: calciatore per cui l’intera dirigenza nerazzurra potrebbe, quantomeno, potrebbe anche provare a strappare in estate un altro si del Chelsea per il rinnovo del prestito del belga.

D’altra parte, per quanto ne concerne del Milan, anche i rossoneri – così come i loro acerrimi rivali, nientemeno che cugini – devono far fronte a tutta una serie di situazioni legate al proprio parco attaccanti. Eccezion fatta per il solo Giroud, reo di aver da poco rinnovato sino a giugno 2024, il ‘Diavolo’ si è ormai reso conto di non poter, praticamente, più fare chissà quale affidamento su Ibrahimovic e Origi, con quest’ultimo che, pur avendo un’età inferiore rispetto a quello dello svedese, non ha affatto convinto sin qui.

E’ proprio in virtù di questi motivi, dunque, che sia l’una che l’altra società restano, tutt’ora, a caccia di un nuovo centravanti che, volendo, potrebbe anche tornare a fare rientro in Italia, ma non al fianco della Juventus questa volta.

Calciomercato, Atletico a caccia di inquirenti per Morata: occhio a Inter e Milan coi rossoneri maggiormente interessati

In vista della prossima estate, l’Atletico Madrid conta di arrivare a disfarsi di Alvaro Morata, centravanti che anche nel corso di questa stagione non ha certamente convinto appieno il tecnico Diego Pablo Simeone.

Pur essendo andato in doppia cifra anche in quest’annata, il centravanti spagnolo non si è ancora integrato perfettamente negli schemi tattici del tecnico argentino ed è per questo che, spesso e volentieri, è partito dalla panchina subentrando poi a gara in corso. Proprio per tale ragione, i ‘Colchoneros’ sperano di arrivare a trovare qualche inquirente per Alvaro Morata. L’idea potrebbe essere, non a caso, quella di provare ad offrirlo a tutta una serie di club, Inter e Milan incluse tentando, di conseguenza, un nuovo – l’ennesimo – rientro in Italia per lui.

In quel caso, però, a dirsi quantomeno un po’ più interessati al calciatore sarebbero, eventualmente, i rossoneri. Non a caso, negli scorsi giorni si era già parlato di un potenziale apprezzamento da parte del Milan rivolto, proprio, nei confronti dell’ex Juve. Ad essere sinceri, infatti, in Spagna si parla già di una possibile offerta da 15 milioni di euro per il classe ’92 che, tra le tante cose, troverebbe inoltre il massimo consenso dell’Atletico Madrid.