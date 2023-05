200 milioni di euro: blitz per Lautaro, i tifosi ‘tremano’

Crescita esponenziale per il club inglese nel corso dell’anno, pronta la spesa monstre per rinforzare tutti i reparti e puntare alla bella figura in Champions, occhiate anche verso il centravanti nerazzurro

È bastato un solo lampo offensivo per consolidare la buona prestazione dell’andata e lanciare un segnale importante non soltanto ai rivali del Milan, ma anche ad una delle due potenziali avversarie della finale di Istanbul, che l’Inter arriverà a giocarsi il tutto per tutto con la massima convinzione possibile. Gli uomini di Simone Inzaghi sono adesso galvanizzati dal grande, storico risultato. Un obiettivo che mancava da 13 lunghissimi anni di attese, delusioni e stravolgimenti di ogni genere. Dal piano meramente tecnico a quello presidenziale, passando soprattutto per i volti dei protagonisti in campo.

Tra questi non si può non prendere in considerazione lui, il’ Toro’ Lautaro Martinez. Promosso a detenere la fascia di capitano dopo il forfait di Milan Skriniar e la ridondante assenza del legittimo possessore Samir Handanovic, il centravanti argentino è ormai a tutti gli effetti il simbolo offensivo di questa Inter. Autore della rete decisiva nella gara di ritorno delle due semifinali di Champions League, ha destato attenzioni mediatiche di grande levatura. Tanto che non ci sono soltanto Chelsea e Manchester United, già vecchie interessate al suo profilo, alla sua porta, ma anche il Tottenham e l’Arsenal. E probabilmente saranno proprio questi ultimi a tediare le altre pretendenti inglesi sul mercato, al momento dell’apertura dei battenti della sessione estiva il prossimo giugno.

Calciomercato, Lautaro nella morsa della Premier: nuova aggiunta con l’obiettivo Champions

La squadra gestita abilmente da Mikel Arteta ha subito un’evoluzione pazzesca nel giro di un paio di stagioni. Fino a qualche tempo fa, infatti, si trovava a dover lottare per un posto di metà classifica avendo subito un netto ricambio generazionale dalle vecchie glorie a nuovi interessanti profili di spicco nello scenario calcistico europeo. Oggi, dopo decine di giornate in qualità di leader della classifica di Premier League, ha lasciato il passo agli inarrestabili del Manchester City che la stessa Inter potrebbe affrontare in finale di Champions qualora superassero Carlo Ancelotti e il suo Real.

La dirigenza dei ‘Gunners’, sulla scia di questi risultati positivi, ha promesso ad Arteta di investire almeno 200 milioni di euro sul mercato per rinforzare l’organico in ogni reparto soprattutto in funzione della partecipazione ormai certa alla prossima edizione della massima competizione europea per club. Un ritorno in grande stile, macchiato dall’offerta di almeno 80 milioni di euro per Lautaro Martinez. Questo scenario, piuttosto verosimile sulla carta, lascerebbe comunque la dirigenza nerazzurra allo sbando: a fronte di una cifra simile nessuno è considerato incedibile. Pertanto, dopo l’interessamento per Declan Rice e Moises Caicedo e qualche esubero per ammortizzare le spese, l’Arsenal potrebbe fare di tutto per mettere le mani su un attaccante di spessore com il ‘Toro’.