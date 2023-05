Interlive | Bastoni-Inter avanti insieme: tutti i dettagli

Il difensore di Casalmaggiore è uno dei pilastri della squadra di Inzaghi che martedì ha staccato il pass per la finale di Champions League

A meno di proposte irrinunciabili nel prossimo calciomercato estivo, nel futuro di Alessandro Bastoni ci sarà l’Inter. Come raccolto da Interlive.it, un’intesa tra le parti per il prolungamento del contratto era stata di fatto già raggiunta da qualche settimana.

In scadenza fra un anno, il difensore di Casalmaggiore prolungherà fino a giugno 2028 vedendo crescere il suo stipendio fino a circa 5 milioni di euro netti. In linea con quello di Barella, anche l’ingaggio del classe ’99 sarà a salire. Decisiva per l’accordo la volontà dello stesso numero 95, legatissimo al club e alla maglia.

Ci sono poi ragioni strettamente famigliari, a Milano (lui che è nato ad appena 136km di distanza) sta bene e ha cominciato a metter su famiglia: un anno fa la nascita della prima figlia, chiamata Azzurra. “La prossima figlia la chiamerò Nera”, ha detto a Dazn dodici mesi fa confermando il suo stretto rapporto con l’Inter che l’ha acquistato nel 2017 per 31 milioni di euro. Soldi ben investiti.

Bastoni è andato anche ‘contro’ il suo entourage, capitanato da Tullio Tinti il quale ha spinto per un trasferimento all’estero, in una big europea che avrebbe consentito un salto economico maggiore al suo assistito nonché ricche commissioni alla sua agenzia. Tutto nella norma, parliamo in fondo di professionisti e non bisogna scandalizzarci.

All’inizio della passata estate ci fu l’opportunità Tottenham allora allenato da Conte il quale lo fece esordire in maglia nerazzurra. L’Inter era pronta a cederlo, una intesa con gli ‘Spurs’ si sarebbe trovata, ma Bastoni disse no e l’operazione naufragò.

Negli ultimi mesi si è parlato dei due Manchester, di Bayern Monaco nonché del Paris Saint-Germain. Non è escluso che una di queste possa provarci l’estate che verrà pur conoscendo la volontà del ragazzo di proseguire l’avventura interista.

Da Conte a Inzaghi, Bastoni resta uno dei pilastri dell’Inter

Bastoni è stato un pilastro dell’Inter di Conte che nel 2021 si laureò Campione d’Italia e lo è anche di quella di Simone Inzaghi finalista di Champions League il 10 giugno a Istanbul. Avversario proprio il City di Guardiola, stando a indiscrezioni un suo estimatore.

In nerazzurro dal 2019, dopo l’esperienza in prestito al Parma, il difensore cresciuto nel vivaio dell’Atalanta ha collezionato 159 presenze con la maglia della ‘Beneamata’ segnando 3 gol. Con quella della Nazionale ne ha disputate 17 e vinto l’Europeo. La firma sul prolungamento con l’Inter è attesa a fine stagione.