‘Due per uno’ pazzesco: intreccio Osimhen-Lautaro

Senza l’innesto del nigeriano miglior marcatore di Serie A, la big inglese potrebbe affacciarsi sull’argentino nerazzurro e un’altra interessante pedina di Premier League

Restano appena tre giornate di campionato alla fine dei giochi e l’Inter ha l’opportunità di sigillare definitivamente l’occasione di qualificazione alla prossima edizione di Champions League confermando le buone prestazioni offerte nelle ultime settimane.

Chi invece ha già conquistato il massimo risultato possibile è il Napoli, grande protagonista della stagione e Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia con diversi turni d’anticipo.

Le due dirette rivali si daranno battaglia anche il prossimo anno con qualche operazione di mercato a fare da sfondo in estate, con i due principali elementi delle rispettive rose fortemente suggestionati dalle big europee.

In particolare, Victor Osimhen si presenta innanzi alle grandi di Premier League come miglior marcatore del campionato di Serie A e per questo motivo – considerando anche l’incredibile potenziale di cui dispone – il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis non lo cederebbe a meno di 150 milioni di euro.

La sua intenzione, in ogni caso, resta quella di trattenerlo il più possibile per alimentare di soddisfazioni il percorso intrapreso sul golfo.

A tal proposito, i ‘Blues’ del Chelsea non hanno alcuna intenzione di demordere. Per la gestione di Todd Boelhy i compromessi non sono all’ordine del giorno: finché ci sarà liquidità da investire sul mercato, tutte le operazioni di spessore troveranno giustificazione.

Qualora però il Napoli dovesse fare muro in via definitiva, i londinesi fionderebbero le proprie attenzioni su Lautaro Martinez.

Calciomercato, senza Osimhen è doppio colpo in Premier: c’è anche Lautaro

Anche l’Inter è particolarmente restia a vendere un calciatore tanto importante, valutato almeno 80 milioni di euro e ormai addossato della responsabilità di capitano. Nel caso in cui fosse ritenuto necessario, però, la dirigenza ricorrerebbe anche a quell’eventualità.

Avendo quindi ancora buono spazio di manovra, il Chelsea non soltanto opterebbe per Lautaro ma valuterebbe anche un’alternativa al ruolo di centravanti per un doppio colpo magistrale. Si tratta di Ivan Toney, calciatore anglo-giamaicano in forze al Brentford valutato almeno 50 milioni di euro. Quest’ultimo, già nel giro della Nazionale maggiore, è stato autore di una stagione incredibile con 20 reti segnate in 33 presenze.

A ventisette anni e con un buon margine di crescita, potrebbe rappresentare la punta centrale di sostanza di cui il futuro tecnico Mauricio Pochettino potrebbe necessitare per completare un reparto attualmente scarno di centravanti di ruolo. Va detto, però, che nei giorni scorsi ha subito una squalifica di ben otto mesi per aver violato le regole sulle scommesse.