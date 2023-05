La coppia Lautaro-Dybala può comporsi per davvero ma non in Italia: ecco dove

I due argentini rischiano di trovarsi ad avere a che fare anche in un top club europeo. Svelata la società che vuole mettere a segno questo colpo stratosferico

Rei di aver sollevato assieme una Coppa del Mondo nello scorso dicembre in quel di Qatar, Lautaro Martinez e Paulo Dybala potrebbero seriamente trovarsi l’uno accanto all’altro anche in una squadra per club dopo che il passaggio della ‘Joya’ in sponda Inter saltò, a tutti gli effetti, nella passata estate per poi vederlo approdare successivamente alla Roma.

Di quanto accaduto poco meno di un anno fa ne siamo ormai consapevoli tutti. Paulo Dybala, all’epoca in uscita dalla Juventus visto e considerato il suo contratto in scadenza, è stato ad un passo dall’approdo all’Inter, trattativa sfumata poi a distanza di qualche mese di tempo per via della decisione intrapresa da parte dei nerazzurri di virare dritti su Romelu Lukaku.

In seguito a tutto ciò, con un Dybala messo alla fin fine poi in disparte, è stata la Roma a fiondarsi successivamente sull’argentino e a portarlo a parametro zero in quel della Capitale. Suo, infatti, l’acquisto che ha, sin da subito, lanciato un fortissimo segnale all’intero ambiente giallorosso.

Non per niente, è stato nella serata di giovedì sera che la ‘Lupa’ è riuscita a regalarsi, anche lei, e senza la ‘Joya’ peraltro – in quanto non ancora al meglio – una finale da sogno in Europa League, con quest’ultima che si disputerà a Budapest il prossimo 31 maggio.

Tornando indietro, però, né il ‘Toro’ né tantomeno il ‘Picciriddu’ – così soprannominato ai tempi del Palermo, proprio come ammesso da egli stesso durante una lunga intervista concessa a ‘Dazn’ al fianco di Diletta Leotta – hanno avuto modo di poter avere a che fare in una squadra per club…Anche se, a distanza di un anno di tempo, questa formidabile coppia, oltre ad essersi formata in passato nella nazionale argentina, potrebbe ora comporsi altrove, ma non all’Inter: ecco dove.

Calciomercato, Inter e Roma in ansia per Lautaro e Dybala: il Chelsea vuole tentare questo doppio colpo

Proprio come riporta ‘Calciomercato.it‘, e stando inoltre a quanto ammesso da ‘El Mundo Deportivo’, il Chelsea si è particolarmente detto interessato a Lautaro Martinez, ma non è affatto finita qui.

Anche ‘Fichajes.net‘ rincara, infatti, la dose ammettendo che sono gli stessi ‘Blues’ a voler mettere su un vero e proprio blocco argentino. Oltre al nome di Lautaro e a quelli del ‘Dibu’ Martinez e Alexis Mac Allister – neo Campioni del Mondo – gli stessi londinesi appaiono, seriamente, intenzionati a voler tendere l’assalto anche a Paulo Dybala nel corso della prossima estate.

L’idea sarebbe, infatti, quella di provare a strapparlo alla Roma tramite la clausola da 12 milioni di euro che il club capitolino ha reso valida, alla firma del calciatore, per i club esteri. A tutto ciò, dunque, si aggiunge inoltre il fatto che Todd Boehly – attuale presidente degli inglesi – e i suoi vogliano, come già anticipato d’altronde, arrivare a beffare l’Inter tentando di renderla orfana del loro attuale numero 10.

Come ormai risaputo, infatti, il Chelsea attuerà nel corso della prossima estate una vera e propria rivoluzione che partirà, per l’appunto, dal loro futuro allenatore Mauricio Pochettino: tecnico che a breve siederà sulla panchina londinese e che proverà ad assicurarsi qualche proprio connazionale. Un presunto doppio colpo, insomma, che rischia di mettere in guai seri sia l’Inter che la Roma.