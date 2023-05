Interlive | Doppio ‘colpo’ bianconero: Inter, servono 45 milioni

Due nomi restano da considerarsi in uscita dal proprio club. Ad approfittarne potrebbe essere l’Inter anche se, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per affondare il doppio colpo. La situazione

Nel corso della prossima finestra di calciomercato estiva, tanti e tanti club di Serie A, Inter inclusa, attueranno tutta una serie di movimenti di mercato, questo vale sia in ambito delle entrate che delle uscite.

E’ il caso dell’Udinese: club che nella prima parte di campionato era, addirittura, arrivata a piazzarsi tra le prime quattro della classe sorprendendo, contro ogni pronostico, chiunque. La squadra di Andrea Sottil è, infatti, riuscita nell’intento di mettere al tappeto nel girone d’andata squadre del calibro di Fiorentina, Roma – col risultato di 4-0 in loro favore – e Inter, questi ultimi usciti sconfitti dal terreno di gioco della ‘Dacia Arena’ per 3-1. Una vera e propria cavalcata la loro che, pur essendo destinata a dover concludersi a metà classifica, si è resa possibile grazie alle prestazioni offerte da una buona parte degli ottimi calciatori che la società presieduta, quest’oggi, da Franco Soldati possiede.

Pensiamo, ad esempio, ad alcuni giocatori del calibro di: Silvestri, Becao, Pereyra, Udogie e Beto, ma anche ad alcune vere e proprie rivelazioni come quelle di Bijol, Perez, Lovric e Samardzic. Due di questi nove calciatori, non a caso, ed eccezion fatta per il solo Udogie, reo di dover trasferirsi al Tottenham in estate, restano da dover considerarsi in uscita…Ed ecco che, a poter approfittarne di questa situazione, potrebbe anche essere l’Inter. Ecco svelate ora tutte le possibili novità.

Calciomercato, Beto e Becao in uscita dall’Udinese: ad approfittarne può essere l’Inter. Svelati i possibili scenari

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’Udinese è pronta a mettere in atto le cessioni di Beto e Rodrigo Becao nel corso della prossima estate.

Da tempo, infatti, sia il nome del centrale brasiliano che quello del centravanti portoghese sono finiti per essere stati accostati all’Inter: col lusitano che, però, pur essendo diventato oggetto di discussione sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, grazie al prezioso aiuto del proprio agente, non interessa particolarmente all’intera dirigenza della ‘Beneamata’.

I nerazzurri, pur nutrendo un minimo d’interesse nei confronti di Beto, non lo reputano una vera e propria priorità, figuriamoci un loro potenziale titolare. Proprio per tale ragione, nonostante il tentativo da parte dei suoi intermediari di offrirlo all’Inter, Marotta e Ausilio si sono detti dell’idea che non è il caso di affondare il colpo per il calciatore in questione, valutato peraltro sui 30 milioni dall’Udinese. Per Becao, invece, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Diventa probabile, a questo punto, un loro potenziale approdo in Premier League al termine di questa stagione.