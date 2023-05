Dumfries per Hakimi, intreccio di mercato da urlo

L’olandese può finire per compiere la stessa tratta percorsa dal marocchino un po’ di tempo fa, con quest’ultimo che finirebbe a quel punto per tornare ad indossare la maglia del suo passato. Ecco come

Gli ultimi due derby disputatisi fra Inter e Milan, questa volta in occasione della doppia semifinale di Champions League, oltre ad aver dato ragione alla squadra di Simone Inzaghi, hanno inoltre messo in grandissima evidenza anche un’altra cosa.

Ad essere sinceri, infatti, oltre alle splendide prestazioni offerte da parte di Acerbi, Barella, Lautaro e qualche altro componente nerazzurro, è sorta all’occhio anche quella di Denzel Dumfries: calciatore criticato, per certi versi in maniera del tutto giusto, fin troppo ultimamente. A differenza di quanto accaduto nel periodo post-Mondiale, con l’olandese che aveva fatto registrare un netto calo dal punto di vista del proprio cartellino sul piano economico, il classe ’96 è stato in grado, sia nell’Euroderby d’andata che in quello di ritorno, di rendere in maniera del tutto discreta.

E’ stato, infatti, in occasione dei due confronti disputatisi in semifinale contro la squadra di Stefano Pioli che Dumfries è, finalmente, riuscito a rimettersi in grande evidenza ed ora, questa cosa, non può far altro che creare grande piacere all’Inter. La buona notizia per i nerazzurri, infatti, è che, per via di queste ultime prestazioni offerte sul campo, il valore economico del calciatore è da considerarsi, perlomeno in questo momento, ancora attorno ai 35 milioni di euro.

Come ormai risaputo, non a caso, l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ non punta a nient’altro che cedere il loro attuale numero 2 nel corso della prossima estate, ed una presunta idea, potrebbe essere quella di vederlo al posto di Hakimi: con quest’ultimo che, da quel momento in poi, potrebbe anche finire per tornare ad indossare una maglia che ha già vestito in passato.

Calciomercato Inter, Hakimi può tornare al Real Madrid: occhio all’affare Dumfries-Psg

Con un Achraf Hakimi che in tutti questi ultimi mesi ha già manifestato grandissima voglia di voler andare via da Parigi al termine di quest’annata – con l’intento di tornare magari al Real Madrid o all’Inter, con quest’ultima ipotesi che temporaneamente s’ha però da escludere per via di ciò che recitano in questo momento le casse nerazzurre – il Psg potrebbe, anche, finire per pensare a Denzel Dumfries in vista della prossima estate.

Col marocchino giunto ormai, quasi, ai ferri corti col Psg, gli stessi parigini potrebbero, infatti, pensare di arrivare a sostituirlo, eventualmente, con Dumfries, calciatore che s’ha da considerarsi in uscita dall’Inter. Hakimi continua a spingere giorno dopo giorno, non a caso, per un suo addio dalla Francia: motivo per cui, ad oggi, è tutt’altro che da escludere un suo potenziale rientro alla base in quel di Madrid. In tal senso, quindi, occhio a questa suggestione di mercato. Dumfries, peraltro, è in grado di agire sia da terzino di destra in una difesa a quattro, che da quinto di destra in un centrocampo a cinque, cosa che potrebbe tornare alquanto utile a ‘Les Parisiens’.