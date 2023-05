Anche lui come Gosens, che tegola: “Tornerò più forte”

Altro infortunio di rilievo tra le file dell’Inter sulla scia di quello subito da Gosens in precedenza, inizia la fase di recupero e fisioterapia per un sano rientro

Sono passate diverse giornate ormai dal momento in cui Robin Gosens ha dovuto lasciare il terreno di gioco di San Siro, a seguito della rete contro la Lazio, per un infortunio di modesta entità. Le vistose smorfie facciali di dolore, accompagnate dal gesto indicativo di lussazione alla spalla, hanno inizialmente preoccupato l’ambiente nerazzurro fino a quando esami strumentali hanno scongiurato altre lesioni più gravi.

Il calciatore non ha dunque fatto in tempo a recuperare per le partite di campionato contro Verona, Roma e Sassuolo, così come nessuno dei due impegni contro il Milan valevoli per le semifinali di Champions League. Al momento è ancora alle prese con la fase di recupero e guarigione, nella speranza di poter chiudere in bellezza una stagione in crescendo. Dopodiché, con buona probabilità, la dirigenza dell’Inter potrà anche valutare tutte le opzioni per il suo futuro con il mercato sempre all’orizzonte. Intanto, sulla stessa scia di quanto subito dall’esterno sinistro tedesco, anche un altro calciatore nerazzurro avrebbe subito la stessa infausta sorte.

Tegola per Chivu: infortunio alla spalla per il talento irlandese

Si tratta del giovane talento Kevin Zefi, attaccante dell’Inter Primavera schierato da Cristian Chivu nell’incontro con la Sampdoria poi terminato sul punteggio di 2-1.

Il fantasista irlandese, immerso in una prestazione di spessore con diversi spunti interessanti, ha subito un colpo diretto dopo il contrasto con il calciatore avversario Lotjonen. Frastornato dall’infortunio, Zefi ha dovuto lasciare il terreno di gioco scortato dallo staff medico nerazzurro. Il bollettino successivamente diramato parla chiaro: lussazione alla spalla sinistra, con relativo stop forzato per le prossime settimane. Sono previsti, anche in questa circostanza, accertamenti strumentali per definire l’entità dell’infortunio e stimare i tempi di recupero. Zefi ha voluto comunque prendere con filosofia l’accaduto come parte del gioco ed ha poi rassicurato tutti, con un messaggio rivolto ai propri sostenitori sul suo profilo Instagram: “Grazie per la vicinanza, tornerò ancora più forte“.