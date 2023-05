Cuore e carattere non bastano, l’Inter cade al ‘Maradona’: disastro Gagliardini

By

Pagelle e tabellini del big match Napoli-Inter andato in scena al Maradona e valevole per la 36esima giornata di Serie A

L’Inter ferma la sua striscia di vittorie consecutive perdendo, in dieci contro undici per una cinquantina di minuti, 3-1 in casa del Napoli.

Per la qualificazione alla prossima Champions ora servirà battere l’Atalanta sabato prossimo al ‘Meazza’. Prima, però, la finale di Coppa Italia con la Fiorentina che può regalare il secondo trofeo stagionale.

Al ‘Maradona’, l’Inter fa le prove per Istanbul. Quasi tutta dietro la linea della palla provando a lasciare meno spazi possibili a un Napoli che sguscia via quando riesce a verticalizzare. E che, nel primo tempo, è davvero pericoloso solo con due conclusioni di Anguissa.

I nerazzurri faticano però a ripartire, soprattutto perché le punte tengono poco palla non facendo salire la squadra.

La partita si mette in salita ripida allo scadere dei 45′: Gagliardini, ‘graziato’ poco prima, interviene in ritardo e in maniera scomposta su Anguissa prendendosi il secondo giallo.

Inzaghi furioso, anche con se stesso per non averlo cambiato prima. Ma la colpa è anche di chi ha dato quella palla a Gagliardini, ovvero Barella, una palla sbagliata per modi e tempi.

L’Inter gioca il secondo tempo con personalità e grande spirito di sacrificio. Non solo difesa a oltranza, ma anche tante ripartenze pericolose.

Il Napoli attacca in maniera un po’ scontata, ma alla fine passa: 67′, Anguissa si infila tra Correa e Asllani, stop orientato e conclusione potente che Onana può solo deviare nella propria porta.

L’Inter, comunque, resta dentro la gara sfiorando, con Dumfries, la rete del pari. Che arriva a dieci dal termine con Lukaku, bravo a sfruttare la distrazione di Juan Jesus. Ma tutto parte dal grande lavoro in fase di pressione di Lautaro. Preciso, poi, il cross di Dimarco.

Il pareggio dura tuttavia appena un minuto, ‘colpa’ di Di Lorenzo che con un sinistro a giro infila il pallone all’incrocio dei pali. Onana può solo guardare. L’Inter si ributta in avanti, ma al 93′ arriva il 3-1 definitivo del Napoli con la firma di Gaetano.

Pagelle e tabellino di Napoli-Inter

TOP

ONANA – Tre gol subiti, eppure è tra i migliori se non il migliore in campo per come guida e dà coraggio alla squadra. Ha ragione Gerrard, meriterebbe di giocare con la numero 10.

LAUTARO – Entra e dà subito la scossa. Il gol del momentaneo 1-1 di Lukaku è suo per metà.

FLOP

GAGLIARDINI – Si è capito subito che non era la partita giusta per lui. Un lampione con le gambe, disastroso.

NAPOLI-INTER 2-1

67′ Anguissa. 82′ Lukaku, 83′ Di Lorenzo, 83′ Gaetano

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 7,5, Rrahmani 6,5, Kim 7 (73′ Juan Jesus s.v.), Olivera 6, Anguissa 7,5, Lobotka 7, Zielinski 6,5 (83′ Gaetano 6,5), Elmas 6,5 (68′ Raspadori 5,5), Osimhen 6 (68′ Simeone 5,5), Kvaratskhelia 7 (83′ Politano s.v.).

INTER (3-5-2): Onana 7; D’Ambrosio 6,5, de Vrij 7, Bastoni 6,5 (57′ Acerbi 6); Bellanova 6,5 (73′ Dumfries 6,5), Barella 6,5 (57′ Brozovic 6,5), Asllani 6,5, Gagliardini 3, Gosens 6 (79′ Lautaro 7); Correa 6 (73′ Dimarco 6,5), Lukaku 6,5. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

AMMONITI: Gagliardini, Elmas

ESPULSI: Gagliardini