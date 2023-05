DIRETTA Serie A, Napoli-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Napoli di Spalletti nella 36esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Napoli a Fuorigrotta, nel big match della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, terzultimo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra i freschi campioni d’Italia e i finalisti della Champions che sarà diretto da Marinelli di Tivoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal quarto derby vinto nel 2023 senza subire gol contro il Milan che è valso l’accesso alla finalissima di Istanbul contro il Manchester City, proveranno a centrare la sesta vittoria di fila in campionato per provare a blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altro gli azzurri del grande ex Luciano Spalletti, che invece vengono dalla sconfitta esterna contro il Monza, vogliono tornare al successo per continuare a celebrare lo scudetto di fronte al proprio pubblico. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Edin Dzeko. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Diego Armando Maradona in tempo reale.