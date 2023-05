Formazioni ufficiali Napoli-Inter: Inzaghi cambia ancora, davanti Lukaku-Correa

By

I ventidue che fra meno di un’ora scenderanno in campo al ‘Maradona’ nella partita valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, sfida valevole per la 36esima di Serie A.

Onana ha smaltito la febbre e partirà regolarmente dal 1′. Come previsto, Inzaghi fa diversi cambi rispetto al derby e in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì: chance dall’inizio per Bellanova, Asllani e Gagliardini.

D’Ambrosio capitano, a sinistra si rivede Gosens mentre davanti il tandem di campionato Lukaku-Correa.

Sponda azzurra, Spalletti recupera Kvaratskhelia che schiera nel tridente con Elmas e Victor Osimhen.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marinelli di Tivoli