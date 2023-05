Inter-USA, non solo mercato: nuova destinazione per la tournée estiva

Le voci di cessione delle quote societarie nerazzurre verso terreni fertili statunitensi si accompagnano ad una possibile virata improvvisa sull’organizzazione della tournée pre-stagione

La vittoria dell’Inter ai danni dei rivali del Milan nelle semifinali di Champions League ha portato i nerazzurri a vivere un momento di gioia incredibile per l’approdo diretto in finale, ove incrocerà l’inarrestabile Manchester City di Pep Guardiola.

A prescindere da quel che sarà il risultato al termine della partita secca, per gli uomini di Simone Inzaghi si tratta comunque di un risultato storico e ampiamente sognato. E portare avanti questo sentimento resta l’obiettivo ultimo dell’intero movimento calcistico nerazzurro, anche nel prossimo futuro.

Gettare le basi per la prossima stagione sarà necessario sia sotto il profilo dei contenuti di mercato, ma anche societario e mediatico.

Tengono banco le voci di cessione delle quote societarie verso fondi del Bahrain e degli USA, ma quel che più interessa oggi la presidenza di Steven Zhang è rilanciare il marchio milanese anche oltreoceano per generare profitti.

Inizialmente si era ipotizzato che anche quest’anno l’Inter avrebbe tenuto la propria tournée pre-stagione in terra americana, eppure la concomitanza della Soccer Champions Tour – a cui appartengono già Juventus, Milan, Real Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester United – potrebbe tarpare le ali al coinvolgimento della tifoseria.

Gli appassionati, poi, potrebbero anche affacciarsi alla Leagues Cup 2023 cui parteciperanno club di MLS e Liga messicana, tagliando fuori ulteriormente l’immagine dell’Inter dal palcoscenico internazionale in cui tutte le altre big saranno coinvolte.

Tournee Inter verso il Giappone: salgono le quotazioni a scapito degli USA

Di conseguenza, dopo alcune necessarie valutazioni, la dirigenza starebbe incentrando le proprie attenzioni sul Giappone come meta ideale.

Lì potrebbero incontrare altre importanti avversarie di livello come Bayern Monaco, Atletico Madrid e lo stesso Manchester City, immerse in un mercato estremamente attrattivo come quello asiatico.

Le quotazioni del Paese del Sol Levante, dunque, sarebbero in netta crescita rispetto al calo subito da quelle degli USA.

La svolta potrebbe arrivare in via definitiva soltanto dopo la chiusura del campionato, in vista della programmazione attenta e mirata di tutti gli appuntamenti che dalla prossima estate delineeranno il cammino nerazzurro degli uomini di Inzaghi per un’altra emozionante stagione. Ancora una volta di livello, ci si augura.