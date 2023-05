Il Bayern entra in azione: 20 milioni per bruciare l’Inter

Tuchel e i suoi hanno una carta vincente da provare a giocarsi in questo affare volto a poter mandare al tappeto i nerazzurri. Svelato il nome del dopo Cancelo

Rei di essersi affrontati nel proprio girone di Champions League, prima nel match d’andata dello scorso 7 settembre e poi in quello dell’1 novembre, terminati poi entrambi in favore dei bavaresi, Inter e Bayern Monaco potrebbero, questa volta, tornare a trovarsi a tu per tu sul mercato.

Da tempo, infatti, i nerazzurri hanno posto sotto il proprio mirino tutta una serie di osservati speciali, incluso il nome di un laterale destro candidato a poter raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries nella prossima estate.

Ad essere sinceri, quello dell’olandese resta da considerarsi un profilo in uscita dall’Inter, proprio con questi ultimi che hanno già incominciato a farsi un’idea ben precisa, come già anticipato del resto, sul suo potenziale successore.

Di nomi ne sono stati fatti tanti ultimamente – forse anche fin troppi – ma, tra tutti, quello che risalta maggiormente all’occhio è sicuramente quello di Tajon Buchanan: profilo su cui, oltre alle tante ed altre ipotesi, potrebbe finire per compiere un tentativo anche il Bayern Monaco stesso. Ecco come.

Calciomercato Inter, può spuntare fuori il pericolo Bayern-Buchanan per i nerazzurri: tutti i possibili scenari

Pur considerandolo da tempo il candidato numero uno per la corsia di destra, al che Marotta e Ausilio lo seguono ormai da moltissimi mesi con particolare attenzione, su Tajon Buchanan potrebbe, anche, finire per fiondarsi il Bayern Monaco.

Anche i bavaresi infatti, così come i nerazzurri, restano a caccia di un laterale destro. Questo, se non altro, per il fatto che – oltre al solo Cancelo, calciatore approdato in prestito in Baviera nello scorso gennaio a fronte di un prestito con diritto di riscatto fissato sui 70 milioni, opzione che Oliver Kahn e i suoi non eserciteranno affatto – c’è da tenere sott’osservazione anche la situazione Mazraoui.

Pur avendo sottoscritto un contratto assieme ai tedeschi nella passata estate, valido peraltro sino a giugno 2026, il terzino marocchino – viste le attuali premesse – non è affatto disposto a proseguire la sua avventura assieme al Bayern Monaco ed è proprio per questo che, in caso di suo effettivo addio a giugno, gli stessi bavaresi necessitano, dunque, di un futuro rinforzo per l’out di destra.

Questo il motivo per cui, infatti, l’intera dirigenza tedesca potrebbe, anche, pensare di provare a bruciare l’Inter in questo potenziale affare tentando, in quel caso, un’accelerata da 20 milioni di euro per Buchanan che, a quel punto, non lascerebbe scampo ai nerazzurri né dal punto di vista della competitività a livello di valori tecnico-tattici né, tantomeno, sul piano della liquidità economica.

Peraltro, supponendo questa cosa, Tuchel e i suoi potrebbero provare a fare affidamento sul loro attuale tesserato Alphonso Davies, suo connazionale canadese che potrebbe, anche, provare a convincere il suo compagno di Nazionale.