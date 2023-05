Insoddisfazione per Asllani: Brozovic cambia tutto

Spunta una nuova ipotesi per il futuro dell’albanese. Di mezzo c’è anche la potenziale cessione dell’ex Zagabria. Svelati tutti i possibili scenari

Non si sa né come né quando Kristjan Asllani potrebbe, eventualmente, lasciare l’Inter. Ciò che è certo, però, è che in tutti questi ultimi mesi sia il diretto interessato, che chi da dietro le quinte lavora costantemente al futuro del ragazzo, hanno già incominciato a trarre fuori tutta una serie di importanti riflessioni.

Il classe ’02 si è ben distinto nel pomeriggio di ieri in quel del ‘Maradona’ dove è stato gettato in campo dal 1′ da Simone Inzaghi. Si è trattata della sesta apparizione stagionale da titolare per Kristjan Asllani dopo i gettoni raccolti durante: Inter-Roma, Sassuolo-Inter, Inter-Parma di Coppa Italia, Salernitana-Inter, Inter-Monza, più quella di ieri, ma, nonostante questo, il ragazzo non ha ugualmente deluso le aspettative.

L’ex centrocampista dell’Empoli ha, infatti, mostrato sin da subito ottima sicurezza e grande personalità in campo. Anche contro una vera e propria big del nostro campionato, laureatasi non a caso Campione d’Italia con ben cinque giornate d’anticipo, il centrocampista italo-albanese non ha avuto paura di mettersi in particolare evidenza ed è per questo che, spesso e volentieri, ha preso in mano il pallino del gioco.

Anche a gara in corso, per dipiù, il calciatore natio di Elbasan si è adattato perfettamente in campo anche in un 11 vs 10 agendo in un centrocampo a due al fianco di Brozovic, quest’ultimo subentrato poi nella ripresa al posto di Barella a causa dell’espulsione, per doppia ammonizione, di Gagliardini.

Su di lui il tecnico piacentino ha, sin da sempre, parlato chiaro. L’ex tecnico laziale vede, infatti, Asllani come un regista puro ed è per questo che, nella mente del proprio allenatore, il classe ’02 è dunque da considerarsi, a tutti gli effetti, un play-maker.

Proprio per tale motivo, all’attuale numero 14 nerazzurro viene particolarmente difficile mostrarsi in grande spolvero visto e considerato che nelle gerarchie di Inzaghi vi sono davanti a lui due calciatori del calibro di Calhanoglu e Brozovic. E’ questa, a onor del vero, la vera ragione per cui l’ex calciatore dell’Empoli potrebbe anche finire per poter dire addio, eventualmente, all’Inter un giorno (magari anche a titolo temporaneo).

Calciomercato, ‘pericolo’ addio Asllani per l’Inter: tutto può dipendere anche dalla permanenza o meno di Brozovic

Dato lo scarso impiego riservato da Inzaghi nei confronti del ragazzo, soli 570′ per lui in questa edizione di Serie A, sia l’entourage di Asllani che il papà del calciatore hanno già incominciato ad attuare tutta una serie di riflessioni sul futuro del loro assistito in vista della prossima stagione.

Potrebbe essere, infatti, proprio in caso di permanenza di Brozovic – visto che l’esigenza di cedere obbligatoriamente un proprio big in estate non è più concreta come una volta, dati gli importantissimi 100 milioni ed oltre che l’Inter si è assicurata grazie al proprio percorso condotto in Champions League – che Asllani potrebbe, anche, finire per fare le valigie da Milano nella prossima estate. Da vedere, nel caso, se a titolo temporaneo o in via definitiva.

E’ il papà stesso del ragazzo, non a caso, che teme di vedere nel corso delle prossime settimane una sorta di deprezzamento nei confronti del cartellino di suo figlio, anche se c’è da dirlo. Stiamo, comunque, parlando di un classe ’02 che, pur non giocando con piena continuità, ha ugualmente messo in evidenza tutte quelle che sono le sue qualità.

Peraltro, Asllani ha già dimostrato di avere davanti a sé ancora ampi margini di miglioramento ed è per questo che, ad oggi, questo eventuale ed ipotetico rischio non vi è da dover considerarsi in alcun modo. Occhio, dunque, a qualsiasi particolare sviluppo.