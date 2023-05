Altro che Napoli-Inter: il Tottenham può bruciare tutti

Gli ‘Spurs’ possono mettere a segno in estate l’ennesimo colpo in difesa. A rimetterci sarebbero le due big di A, ancora a caccia di un nuovo centrale

Ancora altre due giornate al termine di questo campionato in formato 2022-23 e poi sarà ufficialmente tempo di pensare alla prossima finestra di calciomercato estiva.

Sarà, infatti, a partire dall’1 luglio che Marotta e Ausilio, così come il resto di tutti gli altri dirigenti, potranno ufficialmente sottoscrivere qualsiasi tipo di acquisto. Ad oggi, in casa nerazzurra, la necessità maggiore resta quella di arrivare a chiudere per il dopo Skriniar.

Lo slovacco è, infatti, in procinto di dare il proprio addio dall’Inter e sarà, non a caso, negli scorci finali di giugno che farà le proprie valigie da Milano per prendere direzione Parigi.

Questo il motivo per cui i nerazzurri non possono e non devono, assolutamente, interrompere la propria caccia al futuro sostituto del classe ’95.

Diversi i profili che, recentemente, sono finiti per essere stati accostati all’Inter: incluso quello di Danilho Doehki, nome sul quale ha puntato le proprie antenne anche il Napoli.

A onor del vero, a poter bruciare – eventualmente – in un colpo sia la ‘Beneamata’ che i ‘partenopei’, potrebbe essere proprio il Tottenham: società che nell’arco della prossima estate attuerà tutta una serie di cambiamenti. Ecco come.

Calciomercato, non solo Inter e Napoli su Doekhi: può provarci il Tottenham per 20 milioni

Se c’è un club, su tutti, che nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva andrà alla ricerca di nuovi e determinati innesti, quello è sicuramente il Tottenham.

Dato l’insoddisfacente girone di ritorno disputato dagli ‘Spurs’, dove nel mezzo hanno detto addio sia Antonio Conte che poi Stellini, gli stessi inglesi proveranno nella finestra estiva che verrà ad accaparrarsi tutta una serie di giocatori: incluso, magari, Danilho Doekhi.

Ad aver posto gli occhi sul centrale olandese ci hanno, infatti, già pensato sia l’Inter che il Napoli. Questo per via del fatto che i ‘partenopei’, così come i nerazzurri che devono ancora pensare a come sostituire Skriniar, devono occuparsi di come sbrigare la pratica Kim.

Con ogni probabilità, dopo un solo anno trascorso in A, il coreano disferà le tende dalla Campania per poter intraprendere una nuova avventura estera (per lui si parla sia di Manchester United e non solo).

Nel frattempo, come già anticipato, a poter anticipare entrambi i club in una sola mossa, potrebbe essere proprio il Tottenham.

Questo, se non altro, per via del fatto che gli ‘Spurs’ devono prendere le contromisure sulla situazione Davinson Sanchez: difensore che è in scadenza nel 2024 ed il cui futuro è ancora del tutto da stabilire.

Le intenzioni da parte degli inglesi potrebbero essere, dunque, quelle di provare ad offrire 20 milioni – cifra per la quale l’Union Berlino valuta Doekhi – per il cartellino dell’ex Vitesse, rilevato a parametro zero nella passata estate proprio dalla società tedesca stessa.