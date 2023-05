Formazioni UFFICIALI Inter-Atalanta: Inzaghi ne cambia solo tre

By

Le scelte di Inzaghi e Gasperini per la sfida in programma al ‘Meazza’ e valevole per la 37esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Atalanta che fra circa un’ora si affronteranno al ‘Meazza’ nel match valevole per la penultima giornata di campionato.

Inzaghi fa solo tre cambi rispetto alla finale di Coppa Italia di mercoledì. In porta torna Onana, mentre in difesa turno di riposo di Darmian a vantaggio di D’Ambrosio che sarà anche il capitano. Davanti il tecnico si affida a Lukaku e Lautaro.

Gasperini punta sul 3-4-2-1, con Koopmeiners e Pasalic a supporto dell’unica punta Hojlund.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Dimarco, Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund

ARBITRO: Orsato di Schio