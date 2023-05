E’ derby anche sul mercato: l’ex Barça a Milano

Le due cugine milanesi potrebbero ben presto discutere sui rispettivi tavoli di un affare totalmente inaspettato. Tutti i possibili sviluppi

Dopo aver dato vita ad un doppio Euroderby, disputatosi esattamente nei giorni 10 e 16 maggio delle scorse settimane, Inter e Milan potrebbero, questa volta, tornare ad affrontarsi l’un l’altra sul mercato.

Entrambe, infatti, andranno nel corso della prossima estate alla ricerca di alcuni e nuovi elementi da provare a poter inserire all’interno della propria rosa. L’obiettivo è, non a caso, quello di riempire tutta una serie di tasselli che ben presto resteranno vacanti.

In tal senso, sia l’una che l’altra dovranno, per l’appunto, attuare qualche movimento di mercato in entrata: a maggior ragione lì sulla propria linea mediana. Questo, se non altro, per il fatto che l’Inter resterà a breve orfana del partente a zero Gagliardini, mentre il Milan dovrà pensare a come cautelarsi con la situazione Bennacer.

L’algerino ha, infatti, rimediato nel corso dell’Euroderby d’andata un gravoso problema al ginocchio: tale da averlo, poi, costretto a dover sottoporsi ad un intervento in artroscopia per la lesione alla cartilagine.

A tal proposito, dunque, viste le attuali premesse sia in un caso che nell’altro, gli agenti di un determinato calciatore – che in queste ultime annate non ha certamente trovato particolari fortune – potrebbero, anche, provare ad avanzare una sorta di offerta nei confronti dei due club milanesi. Svelato ora il possibile intrigo di mercato.

Calciomercato, futuro ancora del tutto da delineare per Andre Gomes: può essere proposto a Inter e Milan

Bisogna ritornare all’ormai lontano 2018 per poter rivedere Andre Gomes in vesti di centrocampista del Barcellona: calciatore che poi, nelle quattro annate e mezzo successive, si è trasferito all’Everton.

Sono, infatti, i ‘Toffees’ a detenere momentaneamente i diritti alle prestazioni sportive di Andre Gomes, centrocampista portoghese che in questa stagione si trova in prestito al Lille, club col quale ha totalizzato in questa stagione di Lique 1: 25 presenze, 3 reti e 2 assist.

Gli inglesi, dopo averlo rilevato dai ‘blaugrana’ per la modica cifra di 25 milioni di euro solamente qualche anno fa, hanno deciso di girare Andre Gomes in quest’annata direttamente ai francesi tramite la via del prestito a titolo temporaneo.

Ciò non toglie, però, il fatto che il classe ’93 possiede, ad oggi, di un contratto con data di validità assieme all’Everton sino a giugno 2024. Motivo per cui – viste le attuali premesse, col diretto interessato che, d’altronde, già nella season 2019-20 rimediò una frattura scomposta della caviglia – gli inglesi dovranno liberarsi di lui a titolo definitivo già nella prossima estate.

Ed ora, con una valutazione che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, a poter tendere l’assist definitivo nei confronti del calciatore, potrebbero essere proprio i suoi agenti: con questi ultimi che potrebbero, anche, finire per offrirlo a Inter e Milan.