Big ceduto e arriva lui: “Pronto per una grande”

Si dice pronto per una grande, e le sue parole rafforzano una prospettiva probabilmente sgradita a molti tifosi dell’Inter: quella della cessione di un titolare

Il possibile sostituto di un big nerazzurro ha voluto esporsi affermando di sentirsi già pronto per giocare in una grande, dopo le buone prestazioni collezionate in quest’ultima stagione. Tali dichiarazioni, secondo i più, possono essere lette come una grande strizzata d’occhio proprio all’Inter, che lo ha individuato come erede del giocatore da cedere.

L’attuale estremo difensore dell’Empoli Guglielmo Vicario è dato già da qualche mese come possibile erede di Onana. Il portiere nato a Udine ventisei anni fa non sembra agitato all’idea, e anzi afferma di essere più che pronto per giocare in una grande squadra.

Di certo Vicario è un ottimo portiere, è stato una delle rivelazioni della Serie A e ha conquistato diversi estimatori. Piace alla Juve, al Napoli, al Milan e anche all’Inter. Il problema è che l’Empoli chiede parecchio, e che il ragazzo non è certo disposto a fare il secondo portiere.

Protagonista di un’intervista ai microfoni di Sportweek, magazine della Gazzetta dello Sport, Vicario si è esposto sul suo futuro: “Sono pronto per una grande”, ha detto. Poi ha svelato anche una curiosità, che in un certo senso sembra avvicinarlo, almeno moralmente, a una destinazione bianconera: “Quando torno a casa, a Udine, dormo con la maglia di Buffon, un punto di riferimento per tutti”.

In passato, sempre Vicario ha però confessato di ispirarsi anche ad Handanovic, preso a modello come portiere in grado di gestire con sicurezza la palla con i piedi e di interpretare il suo ruolo con massima serietà.

Pronto per l’Inter ma con la maglia di Buffon: Vicario vuole passare a una grande

Come vi abbiamo anticipato già tempo fa, Onana potrebbe davvero lasciare l’Inter dopo un solo anno. Il Chelsea lo segue con parecchio interesse. E in Inghilterra sono tutti sicuri che il ricco club possa prendere l’ex Ajax come e quando vuole.

Il club continua però a inserire Kepa nell’affare come possibile contropartita. I nerazzurri, da quell’orecchio, per ora non ci sentono: vogliono solo cash, altrimenti niente cessione. Dopotutto sei Blues vogliono prendere Onana è proprio perché i portieri tesserati, cioè Mendy e Kepa, non hanno offerto quest’anno grandi garanzie.

André Onana è a oggi il portiere più gradito ai dirigenti del Chelsea. Ma c’è un problema. Per prendere il camerunense il club inglese deve prima riuscire a piazzare proprio Kepa Arrizabalaga. Il portiere più pagato al mondo nel 2018, con 80 milioni di cartellino, e un ingaggio bello alto da circa 9 milioni di sterline lordi all’anno (6 milioni di euro netti), è diventato quasi un peso morto. Per questo continua a esser proposta l’idea di uno scambio più conguaglio. Al Chelsea andrebbe Onana. E all’Inter Kepa più 25 milioni.

Vicario e un altro campioncino italiano: il piano nerazzurro

Per l’Inter Onana non è in vendita, ma se il Chelsea offrisse sui 50 milioni, Marotta sarebbe disposto a privarsi del suo portiere titolare, in modo da registrare una grande plusvalenza. Di quei 50, almeno la metà dovrebbero poi essere spersi per un sostituto. E il primo nome sulla lista è quello di Vicario.

Un altro giocatore pronto per una grade, proprio come Vicario, è Davide Frattesi. Ma a qui l’elevazione a un destino di gloria non parte da una dichiarazione autoreferenziale. Frattesi, infatti, non ha mai detto di voler lasciare il Sassuolo o di sentirsi sprecato in una squadra di media classifica. A ipotizzare un salto di qualità è il suo allenatore Dionisi.

Al termine del match contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo ha voluto esprimersi apertamente sulla possibilità di perdere il centrocampista quest’estate. “Frattesi ha dimostrato di essere un giocatore importante, se ha l’opportunità è giusto che la colga; gli consiglio di fare la scelta giusta. Come sempre queste scelte si fanno in tre, siamo stati bravi a convincerlo a rimanere questa stagione. Adesso è pronto per il grande salto“.