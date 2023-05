Bomber dal Sudamerica, è di nuovo Euroderby

Inter e Milan continuano a trovarsi a tu per tu anche sul mercato. Questa volta è caccia al bomber coi rossoneri che hanno posto nel loro mirino un altro attaccante

Entrambe le cugine milanesi ricorreranno nel corso della prossima estate a tutta una serie di investimenti da poter attuare sul mercato: incluso, a maggior ragione, quello riguardante l’acquisto di un nuovo attaccante.

Così come Marotta e Ausilio, infatti, anche Paolo Maldini &co – in sponda rossonera – stanno continuando la propria caccia al nuovo centravanti.

Diversi i profili monitorati dall’intera dirigenza del ‘Diavolo’ e, tra le innumerevoli candidature, era sorta fuori anche quella di Mateo Retegui: calciatore che quest’oggi, per volere del Boca Juniors, si trova in prestito all’Atletico Tigre.

In tanti abbiamo avuto modo di conoscerlo in questi ultimi mesi: tutto questo, semplicemente per via del fatto che il classe ’99 è stato convocato direttamente dal CT Roberto Mancini nella Nazionale Italiana.

Ad oggi, pur avendo messo a referto 11 reti in appena 16 apparizioni al fianco del club che attualmente milita nella massima divisione argentina, però, Retegui non è da considerarsi un vero e proprio obiettivo primario per il Milan.

Certo, a Massara e soci l’ex Estudiantes piace ma – come già ribadito – sino ad ora tra i rossoneri ed il calciatore in questione non vi è ancora nulla di avanzato.

Diverso è, invece, per l’Inter: club che lo ha posto attentamente sotto i propri riflettori e che, in caso di mancato affondo da parte del Milan per Retegui, potrebbe anche provare a tendere una vera e propria avanzata offensiva nei prossimi mesi per lo stesso calciatore in questione.

Potrebbe essere proprio questo, infatti, a far sì che ben presto vi sia un nuovo Euroderby anche sul mercato…Anche se c’è da ammetterlo: l’intera dirigenza del ‘Diavolo’ si è già portata avanti ed è per questo che avrebbe già indirizzato le proprie antenne su un altro obiettivo per l’attacco.

Calciomercato, il Milan piomba su Beltran: questa la mossa che può lasciare campo libero all’Inter per Retegui

Stando a quanto riferito direttamente da ‘Tuttosport‘, il Milan si è particolarmente detto interessato a Lucas Beltran, centravanti di attuale proprietà del River Plate.

E’ emerso fuori, infatti, che Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero pranzato nella scorsa settimana a Milano assieme al presidente del club argentino, nientemeno che Pablo Brito, proprio per provare a discutere della situazione contrattuale del classe ’01.

Trattasi, per l’appunto, di un giovanissimo centravanti che assieme a ‘Los Millonarios’ ha già messo a referto 8 reti e 1 assist in stagione raggiungendo, peraltro, il tetto delle 20 presenze.

Beltran, oltre a disporre già di passaporto italiano, possiede inoltre una clausola da 25 milioni di euro coi rossoneri che, però, dal canto proprio, stanno cercando di trovare una sorta di compromesso.

Certo, non sarà affatto facile. Questo perché su di lui figurano anche altre big europee come City, Real Madrid e Atletico.