Il gesto di Lukaku non lascia scampo: chiaro il messaggio lanciato all’Inter

Il belga si è lasciato andare ad un gesto inequivocabile durante Inter-Atalanta dello scorso sabato. Due i destinatari in questione. Svelati tutti i possibili risvolti

Grazie al 3-2 rifilato all’Atalanta nello scorso sabato sera al ‘Meazza’, la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso, una volta per tutte, il discorso Champions assicurandosi un posto tra le 32 squadre che, nell’annata che verrà, prenderanno parte alla prossima edizione della Coppa Campioni.

Ad aver aperto le danze è stato, infatti, il belga che ha messo immediatamente a segno la rete che ha valso l’1-0 in favore dell’Inter dopo nemmeno un minuto di gioco. Non per niente, anche in occasione della gara giocatasi contro i bergamaschi si è avuto modo di vedere un Lukaku in formato super.

E’ trascorso ormai un mese da quando si è iniziato, nuovamente, a vedere alcuni sprazzi del buon vecchio ‘Big Rom’. Complici i suoi innumerevoli guai fisici rimediati ad inizio stagione, il belga non era stato sin qui in grado di esprimersi sui suoi miglior livelli anche se, a distanza di mesi, l’Inter lo ha finalmente ritrovato.

A malincuore, però, il classe ’93 è ritornato a mettere piede in quel di Milano grazie alla via del prestito: prestito che scadrà, per l’appunto, il prossimo 30 giugno.

Ad oggi, non si sa ancora con assoluta certezza che cosa ne sarà del futuro dell’ex Anderlecht: certo è, però, che il calciatore in questione ha un solo ed unico desiderio.

Più e più volte, infatti, Lukaku ha manifestato una certa voglia di voler continuare a rimanere a difesa dei colori dell’Inter anche in futuro e, l’ennesima prova, la si è avuta nuovamente nel corso del match andato in scena al ‘Meazza’ contro l’Atalanta nello scorso sabato. Ecco in che maniera.

Mano sul cuore e indice puntato per terra per Lukaku: ‘Io resto qui’ sembra voler dire all’Inter. La situazione

In occasione di Inter-Atalanta dello scorso sabato sera, Romelu Lukaku ha dato vita ad un gesto alquanto inequivocabile e per niente fraintendibile.

E’ stato, infatti, proprio in occasione della gara contro i bergamaschi che il belga ha deciso, dopo la rete dell’1-0, di riporre la propria mano sullo stemma dell’Inter indicando, successivamente, il suolo come per dire ‘Io non mi muovo di qui’.

Questo il doppio gesto compiuto da ‘Big Rom’: calciatore che, a quanto pare, del Chelsea non vuole saperne nulla e che ha deciso, ancora una volta, di continuare a giocarsi le sue chance in quel di Milano.

Sia chiaro: ad oggi viene alquanto difficile decifrare il futuro del classe ’93. Certo è, però, che nel corso della prossima estate, nerazzurri e ‘Blues’ si stringeranno attorno ad un tavolo per discutere a proposito dell’avvenire dell’attuale numero 90 della ‘Beneamata’, andato a segno 6 volte nelle ultime 10 gare e trovando, in 4 occasioni, la via dell’assist.

Nel frattempo, in casa Inter continuano a tenere banco tutta una serie di altre faccende. Tutti quanti sono, oramai, a conoscenza di quel famoso prestito da circa 275 milioni fornito in passato da Oaktree nei confronti di Zhang ed ecco che, a distanza di mesi, emerge fuori un’altra e clamorosa novità.

L’Inter incassa altri 41 milioni da Suning grazie ad Oaktree: i dettagli

In seguito ai 10 milioni incassati già nello scorso gennaio, l’Inter ha ora ricevuto una nuova somma di denaro da parte di Suning grazie al prestito fornitogli da parte del fondo californiano in questione.

Secondo quanto riferito da ‘Calcio e Finanza‘ sono, infatti, giunti in queste ultimissime ore altri 41 milioni di euro nelle casse dell’Inter da parte di Oaktree e riconducibili ai mesi di marzo e aprile.

Questo il nuovo finanziamento che i nerazzurri hanno ricevuto ora in seguito a quelli giunti negli scorsi anni.

Emerge fuori, inoltre, che già nel 2021, Suning si era preso la briga di fornire un finanziamento soci pari a 75 milioni di euro destinando poi una parte di quei 300 milioni di euro presi in prestito da Oaktree nelle casse dell’Inter, il tutto via dotazione.