Ansia Lautaro: non convocato e intervento dei medici in arrivo

Novità importante a proposito di quel vecchio infortunio accusato da Lautaro Martinez che, a quanto pare, persiste tutt’ora. Ecco cosa accadrà adesso

In questo finale di stagione l’Inter si è, a tutti gli effetti, ritrovata e lo ha fatto anche nel segno di un Lautaro Martinez apparso più in forma che mai.

28 le reti, con quella dell’altro giorno siglata all’Atalanta, messe a referto in questa stagione da ‘Lauti’. Reti che hanno fatto sì, per l’appunto, che il ‘Toro’ arrivasse a spazzare via anche il record di 25 marcature della passata regular season.

In quest’annata, però, Lautaro Martinez ha saputo rivelarsi ancor di più un vero e proprio leader per la propria squadra e che, oltre alla fascia da capitano ricevuta in buona parte delle scorse uscite, ha impreziosito la propria stagione con 11 assist totalizzati sin qui.

Proprio in occasione della gara giocatasi nello scorso sabato sera, infatti, l’ex Racing Club è riuscito nell’intento di mettere a segno nei 90′ ed oltre di gara una splendida assistenza ed un’ottima marcatura.

Così facendo ora, il classe ’97 può finalmente guardare a questo finale di stagione con un po’ più di serenità anche se, come si suol dire solitamente, ‘I guai sono lì dietro l’angolo’.

E’ questa, infatti, la frase che racchiude al meglio il finale di stagione del centravanti nerazzurro. Proprio l’attuale numero 10 dell‘Inter, una volta terminata questa stagione al fianco della ‘Beneamata’, non dovrà far altro che rimettersi definitivamente in sesto.

Questo se non altro per via del fatto che, come ormai risaputo del resto, lo stesso Lautaro ha rimediato una fastidiosa botta alla caviglia nel corso dell’esperienza vissuta nello scorso novembre in quel di Qatar.

Proprio in quell’arco temporale, in cui lui e la sua Argentina si sono laureati assieme Campioni del Mondo, il ‘Toro’ di Bahia Blanca ha accusato un fastidio che – ad essere sinceri, proprio come annunciato in passato da egli stesso – non gli ha permesso di godersi al meglio quella passata esperienza.

Ciò nonostante, in questi ultimi mesi, la prima punta argentina ha saputo, eccome, come rendersi utile per la causa interista: a tal punto da aver segnato la bellezza di 20 reti nel solo 2023.

Numeri tutt’altro che da poco conto. L’Inter può, infatti, goderselo al meglio in vista di questi ultimi impegni stagionali, in particolar modo per quello della finalissima di Champions League del prossimo 10 giugno, anche se – come già accennato del resto – Lautaro deve anche pensare a come guarire, il prima possibile, da quel vecchio guaio.

Niente tournèe in Asia per Lautaro Martinez: a rimetterci è l’Argentina e non l’Inter, ecco cosa accadrà ora

Una volta terminata la stagione al fianco dell’Inter, per Lautaro Martinez sarà solo ed esclusivamente tempo di recupero e di cure mediche.

Il ‘Toro’ potrà, infatti, ricaricare le proprie pile con l’intento di smaltire anche quel vecchio guaio di cui vi parlavamo prima e che, fortunatamente, non ha compromesso in alcun modo il suo rendimento e quello dell’Inter.

Proprio come appreso dall’elenco dei convocati rilasciato negli scorsi giorni da parte dell’Argentina, Lautaro Martinez non figura tra i 27 calciatori che, nel corso delle prossime settimane, saranno agli ordini del CT Scaloni nella tournèe che si terrà in Asia.

A rimetterci è, infatti, la Nazionale de ‘La Albiceleste’ a differenza dell’Inter che, per propria fortuna, può continuare a fare affidamento sul ‘Toro’ per questi ultimi due impegni stagionali.

Tutto questo è accaduto anche e soprattutto, come giusto che sia d’altronde, per volere del diretto interessato: il quale ha deciso di rinunciare alla chiamata del proprio CT in modo tale da poter recuperare al meglio e per essere, dunque, al top in vista della prossima stagione.

Una volta terminata la finale di Champions League che si terrà ad Istanbul nel prossimo 10 giugno contro il Manchester City, il classe ’97 resterà ai box per un po’ di tempo ed è per questo che intraprenderà in Argentina un trattamento alla caviglia volto, per l’appunto, al proprio processo di recupero.