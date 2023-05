Accordo e firma dopo Istanbul: “Trattativa in corso”

La trattativa è ancora in corso, ma l’accordo sembra vicino: è arrivata l’ennesims conferma da parte dell’agente del calciatore

Nelle ultime partite, sia quando è stato schierato dal primo minuto per far rifiatare i titolari e sia quando è entrato nel finale, de Vrij ha sempre giocato da grande professionista: massima attenzione, zero sbavature e grande attaccamento alla maglia.

Per l’olandese la stagione è stata poco gratificante: ha visto poco il campo, e partita dopo partita è stato scavalcato nelle gerarchie da Acerbi, che era arrivato come rimpiazzo di Ranocchia. Ciononostante l’Inter non vuole perderlo a zero, e già da un po’ di mesi sta portando avanti dei colloqui per fargli rinnovare il contratto.

L’accordo non è lontano, e la firma potrebbe arrivare dopo Istanbul: Pastorello, l’agente di de Vrij, parla di “trattativa in corso”. Dopo un lungo periodo di appannamento, Stefen de Vrij è tornato a essere un elemento fondamentale per Inzaghi. Il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2023, di conseguenza, è un’esigenza per il club, che dovrà già rinunciare a Skriniar.

Pastorello ha di nuovo parlato del futuro del proprio assistito. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la qualificazione matematica in Champions e in attesa della finale contro il City, la dirigenza ha già cominciato a lavorare ai contratti ancora in bilico.

Pastorello sul rinnovo di de Vrij: “Trattativa in corso con l’Inter“

In merito al futuro del centrale olandese, Federico Pastorello ha parlato nel corso di un evento a Coverciano: “È in scadenza di contratto e c’è una trattativa in corso con l’Inter, ma essendoci ancora la finale di Champions ogni discorso sul futuro è rimandato a dopo la finale del 10 giugno“.

Quindi non c’è ancora nulla di definito. L’Inter vuole rinnovare il centrale, ma serve un altro po’ di tempo per chiudere la questione. Anche perché tra giocatore e club potrebbe esserci ancora distanza sulla durata del prolungamento. Marotta offre un biennale, e Pastorello chiede un triennale. L’agente ha poi parlato anche dell’altro suo assistito, ossia Francesco Acerbi.

“Parleremo di tutto a Champions conclusa anche per Acerbi“, ha spiegato il procuratore. E qui la situazione è più delicata, dato che il giocatore è di proprietà della Lazio, un club che difficilmente fa sconti. La stagione super di Acerbi ha peggiorato le condizioni della trattativa: Lotito ha deciso di prendere l’Inter per il collo, nonostante sappia che Aceebi non ha alcuna intenzione di ritornare alla Lazio.

Stefan de Vrij arma in più contro il City

È evidente: de Vrij sembra poter essere ancora utile all’Inter. L’olandese è stato autore di un’ottima prestazione contro la Fiorentina in Coppa Italia e ha dato il massimo negli ultimi minuti contro l’Atalanta in campionato. Oggettivamente è tornato a essere un giocatore importante per Simone Inzaghi. La sua esperienza potrebbe essere un’arma in più contro il City a Istanbul.

In Coppa Italia de Vrij ha giocato una mezz’ora di buon livello al posto di Alessandro Bastoni e, nel finale di gara, è stato anche decisivo con una chiusura da campione su Nico Gonzalez. E proprio questo serve all’Inter: una riserva in grado di entrare con la giusta determinazione in gara in corso.

Probabilmente giocherà dal primo minuto con il Torino di Ivan Juric. Intanto tiene banco la questione legata al futuro. Da qualche settimana i discorsi sul rinnovo sono stati messi in stand-by, ma la bozza di accordo c’è già, e deve solo essere formalizzata.