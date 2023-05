Nuovo bomber dalla Francia: “Affare da 35 milioni”

La Francia potrebbe fornire un nuovo bomber alla Serie A, ma ci vogliono almeno 35 milioni per entrare in trattativa

L’Inter è sempre alla ricerca di una nuova punta per la prossima stagione. L’intenzione è quella di trattenere sia Dzeko che Lukaku e di lasciar partiere Correa. Ma nel caso in cui il bosniaco non dovesse rinnovare e nella non auspicabile ipotesi che il Chelsea voglia trattenere il belga, gli attaccanti da acquistare diventerebbero due.

Si tratta Thuram a zero (e forse si continua ad avere qualche speranza per Firmino) e poi si continua a inseguire Retegui. Ma intanto la dirigenza nerazzurra potrebbe anche provare a inserirsi su un bomber che gioca in Francia, un connazionale di Lukaku.

L’affare potrebbe nascere dai continui contatti di Ausilio con la dirigenza del Lens, team di Ligue 1. In questa squadra gioca infatti il giovane Danso, difensore centrale che piace molto all’Inter. Ma accanto al difensore, dalla Francia, potrebbe arrivare anche un bomber, che a oggi i giornali italiani e francesi danno più vicino al Milan.

Il nuovo bomber dalla Francia costa 35 milioni: il piano nerazzurro

Ikoma-Loïs Openda è un classe 2000. È un nazionale belga e uno dei profili più interessanti del Lens. Ha giocato da ragazzino per il Patro Othee FC e l’RFC Liège prima di farsi strada nell’accademia giovanile dello Standard Liège Nel 2015 è passato al Club Brugge, dove ha esordito in prima squadra nel 2018.

Nel 2020, Openda si è trasferito in Olanda, per giocare in Eredivisie con il Vitesse, con un contratto di prestito di una stagione. Con questa squadra ha raggiunto la finale della KNVB Cup, poi persa 2-1 contro l’Ajax, e in tutta la stagione ha segnato un unico goal. Ciononostante il Vitesse ha voluto fortemente tenerlo per un altro anno in prestito. Nel 2020 è stato acquistato da Lens. E l’attaccante ha segnato il suo primo goal proprio contro l’Inter in un’amichevole del luglio 2022. Da quel momento in poi non si è più fermato e in due stagioni ha segnato reti a raffica.

Ausilio vorrebbe convincere il Lens ad abbassare le sue pretese di almeno 15 milioni inserendo nell’affare due contropartite: Radu e Agoumé, che non hanno fatto male quest’anno in Ligue 1.

A caccia dei talenti dei Lens

Proprio di Openda ha parlato Marc Formeaux, agente e intermediario francese, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY. “Openda costa almeno 35 milioni“, ha detto Formeaux. “È difficile che lo si venda per meno. Sono questi i prezzi degli attaccanti che sono stati capocannonieri della Francia negli ultimi anni. In più il Lens non ha problemi di soldi e vorrebbe tenere più giocatori possibili per giocare la Champions. Per Danso non sono ancora arrivate offerte concrete. Sembra comunque chiedano 30 milioni. Piace molto in Inghilterra”.

L’intermediario ha poi descritto Lens come una piccola città di diecimila abitanti dove la gente vive con grande passione il calcio. “Il presidente sette anni fa ha voluto creare un progetto fatto bene, partendo dal settore giovanile. E da due anni la squadra gira alla grande con uno schema fisso, il 3-5-2. Openda si è integrato alla grande. Danso ha dato continuità. Individualmente molti giocatori secondo me sono sopravvalutati perché stanno in una squadra che gioca bene. L’Atalanta è un po’ il paragone perfetto… Openda è un bomber. Ha bei movimenti, buona tecnica. Non è un fenomeno, non è ai livelli di Osimhen, ma i goal li sa fare.”

Per l’operatore di mercato non c’è il rischio di un De Ketelaere bis. “De Ketelaere non ha mai fatto molti goal. Ha fatto una grande stagione al Brugge, ma anche li in proporzione non aveva segnato tanto… In Belgio hai più spazio. Skov Olsen è l’esempio al contrario. Al Brugge gioca anche meglio di lui e segna di più. Là c’è un gioco diverso”.