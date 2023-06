UFFICIALE, l’Inter ha un nuovo main sponsor: possibile esordio domani col Torino

Il club nerazzurro ha chiuso l’accordo con una casa di produzione cinematografica che farà da main sponsor almeno per le ultime due gare della stagione



L’Inter ha un nuovo main sponsor, perlomeno per le ultime due gare della stagione. Dopo l’addio all’inadempiente DigitalBits e una lunga trattativa, il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con Paramount pictures, casa di produzione cinematografica statunitense.

Il nuovo main sponsor comparirà sulle maglie nerazzurre già domani contro il Torino e, ovviamente, campeggerà anchead Istanbul il 10 giugno prossimo nella finale di Champions League contro il Manchester City.

Paramount+ nuovo Jersey Partner dei nerazzurri: un accordo storico per puntare sempre più a un mercato globale. Il logo @ParamountPlusIT sarà già sulla maglia nerazzurra per #TorinoInter e accompagnerà la squadra in #ManCityInter.

— Inter (@Inter) June 2, 2023