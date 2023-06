Blitz da 200 milioni di euro, ora gli interisti tremano

C’è l’offerta dall’Arabia. Proposta indecente in arrivo che rischia di mettere fine ai piani dell’Inter. Il nome è quello di un big a cui i tifosi nerazzurri sono legatissimi

Tralasciando, per un attimo, la finalissima di Champions League del prossimo 10 giugno, in programma a Istanbul contro il Manchester City, in casa Inter è tempo di riflessioni: riflessioni che vanno attuate, per l’appunto, anche in vista della prossima stagione.

La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si candida ad essere di giorno in giorno una delle formazioni che, nel corso della prossima estate, subirà innumerevoli cambiamenti rispetto alle altre forze del campionato.

Con ogni probabilità – dopo aver alzato al cielo quello che dovrebbe essere, in teoria, il suo ultimo trofeo assieme all’Inter durante la finale della Coppa Italia dello scorso 24 maggio contro la Fiorentina – il capitano, Samir Handanovic, dovrebbe finire per interrompere, al termine di quest’annata, la sua esperienza assieme ai nerazzurri.

Per il resto, anche tra difesa, centrocampo e attacco dovranno, ben presto, essere attutati tutta una serie di cambiamenti visti gli addii, ormai sicuri, di gente come Skriniar e Gagliardini (anche Correa non è affatto da esimersi in questo).

Ad ogni modo, però, Marotta e Ausilio devono anche cautelarsi su tutta una serie di altri potenziali scenari. Pensiamo, ad esempio, a quello riguardante Lautaro Martinez: calciatore che, ad oggi, non è da considerarsi in vendita ma che per via della sua strepitosa stagione potrebbe, a momenti, finire nel mirino di qualche big europea.

Tra queste vi è da considerare, su tutte, il Real Madrid: società che, a maggior ragione in caso d’addio di Benzema, può seriamente finire per irrompere in casa Inter fiondandosi, di conseguenza, sul ‘Toro’.

Calciomercato, offerta da 200 milioni all’anno in arrivo dall’Arabia per Benzema: il Real pensa ora a Lautaro

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘AS‘ recentemente, l’Al-Hittad – società che milita attualmente nella massima divisione araba – si è detto particolarmente interessato ad acquisire i diritti sulle prestazioni sportive di Karim Benzema.

I sauditi paiono aver, infatti, messo a disposizione del francese un’offerta da 200 milioni di euro l’anno con tanto di opzione per la stagione successiva.

Come ormai risaputo, Benzema è giunto alla scadenza del contratto assieme al Real Madrid ed è stato proprio questo a far sì che diverse società, tra cui quella araba, finissero per riporre immediatamente il proprio sguardo sul Pallone d’Oro in carica.

A malincuore, però, questa notizia rischia seriamente di scombussolare anche i piani dell‘Inter.

Nel caso in cui ‘Karim the Dream’ dovesse dire per davvero addio, i ‘Blancos’ potrebbero – da quel momento in poi – pensare di correre ai ripari ingaggiando Lautaro Martinez come suo potenziale erede.

Affare non semplice in quanto l’Inter, momentaneamente, non è disposta a cederlo anche se, in caso da offerta da 100 milioni di euro, i nerazzurri finirebbero a quel punto per vacillare eccome dando, magari, il proprio si per tale ed eventuale affare.