Dzeko, mega offerta a sorpresa: ecco cosa succede

Ancora nessuna chiusura definitiva sul rinnovo tra il bosniaco e l’Inter. Nel frattempo spunta fuori una proposta sorprendente. Nerazzurri in ansia

In casa Inter, oltre ai rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, contratti per i quali si è oramai chiuso per entrambi attorno ai 6 milioni a stagione, continua a tenere banco la situazione Dzeko: calciatore che per il cui rinnovo non è ancora stata raggiunta l’intesa assieme ai nerazzurri.

Da tempo si parla, infatti, di questo presunto rinnovo di contratto tra Edin Dzeko e l’Inter ma che, finora, non è ancora rinnovato. Il bosniaco, non ha mai nascosto in partenza quelle che sono le sue reali intenzioni: ossia quella di arrivare a percepire una cifra attorno ai 5 milioni di euro a stagione pur di proseguire la propria avventura assieme alla ‘Beneamata’.

D’altra parte, invece, Marotta e Ausilio sono stati abbastanza chiari. Al termine della stagione, l’intera dirigenza nerazzurra potrebbe finire per proporre in favore del ‘Cigno di Sarajevo’ un contratto annuale – con tanto di opzione per un’altra ed ulteriore stagione, nel caso – sui 4 milioni di euro.

Nel frattempo, però, visti e considerati gli importanti numeri raccolti dal bosniaco in stagione – già 14 reti e 5 assist per lui messi a referto in quest’annata, nonostante i 37 anni sulle spalle – tanti e tanti altri club esteri stanno continuando ad osservare, costantemente, la situazione del classe ’86.

Tra questi, vi è da dover considerarsi anche l’Al-Hilal: società che, già negli scorsi giorni, è finita per tentare l’attuale numero 9 della ‘Beneamata’. Ecco come.

Calciomercato Inter, rinnovo di Dzeko ancora in stand-by: nel frattempo ci prova l’Al-Hilal con un biennale

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Footmercato’ negli scorsi giorni, l’Al-Hilal – società che quest’oggi milita nella massima divisione saudita e che, a onor del vero, resta interessatissima ad ingaggiare anche Lionel Messi in vista della prossima stagione – appare seriamente intenzionato a voler rilevare Edin Dzeko a parametro zero dall’Inter.

Complice il suo contratto in scadenza, gli arabi paiono aver messo a disposizione del bosniaco un contratto biennale. Questo è quanto riferisce il portale di cui vi abbiamo parlato prima.

Momentaneamente, non filtra ancora nulla a proposito delle potenziali cifre. Ciò nonostante, pare che il ‘Cigno di Sarajevo’ stia valutando, ugualmente, questa proposta.

Ciò che emerge fuori, dunque, è il fatto che l’Al-Hilal sia comunque pronta a poter garantire a Dzeko, nel caso, cifre dall’elevata caratura economica.

Apriamo parentesi però. Il rinnovo del classe ’86 assieme all’Inter resta ancora del tutto fattibile.

Questo per via del fatto che, proprio come annunciato da egli stesso in passato, il bosniaco gradirebbe restare ad alti livelli in Europa ancora per qualche altro anno. Questa la soluzione più plausibile quindi.