Milinkovic-Savic via, occhio all’Inter: 35 milioni e scambio

Anche i nerazzurri restano lì sullo sfondo per il forte centrocampista serbo. Occhio all’offerta con contropartita: due i nomi con cui l’Inter tenterà di stuzzicare Lotito

Ormai non vi è più alcun dubbio a riguardo. Sergej Milinkovic-Savic non sarà più un calciatore della Lazio a partire della prossima stagione ed è per questo che si appresta a dire addio ai biancocelesti già nel corso della finestra di calciomercato estivo che verrà.

Dopo otto lunghissimi anni trascorsi in quel della Capitale, col classe ’95 che ha messo piede in quel di Roma nell’ormai lontanissimo 2015, il forte centrocampista serbo è pronto a dover salutare i propri compagni di squadra: cosa che, ad essere sinceri, ha già fatto davanti al proprio pubblico in occasione di Lazio-Cremonese di domenica 28 maggio.

Un rendimento da top player assoluto il suo e che, in tutti questi ultimi anni, ha lasciato letteralmente a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori di una qualsiasi squadra.

Milinkovic-Savic si è, infatti, consacrato come uno dei calciatori più forti dell’intera Serie A e, tifo a parte, non si può far altro che ammetterlo. Resta lui, non a caso, uno dei migliori centrocampisti che ad oggi militano qui in Italia.

67 reti e 59 assist messe a referto, negli anni, con indosso la maglia biancoceleste. E’ vero: questi paiono essere i numeri di una prima punta ma, invece, sono quelli di una mezz’ala che, come già anticipato, ha praticamente stregato tutti, Marotta incluso.

Inzaghi lo conosce bene, avendolo già allenato in passato quando ancora entrambi assieme a difesa dei colori dell’Aquila’. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che, visto e considerato il suo contratto in scadenza nel 2024 con la Lazio, diversi club italiani stiano facendo un pensierino nei suoi confronti e tra questi vi è da considerarsi anche l’Inter.

Calciomercato Inter, i nerazzurri possono provarci per Milinkovic offrendo soldi più uno tra Esposito e Fabbian

Per via del suo contratto in scadenza nel 2024 assieme alla Lazio, col calciatore che ha già fatto sapere di non essere disposto a rinnovare, Sergej Milinkovic-Savic finirà per dire addio alla Lazio già in questa sessione di calciomercato estiva che a breve prenderà il via.

Su questo i biancocelesti hanno già dato il proprio lasciapassare al serbo ribadendo, in netto anticipo, che la sua valutazione è di 30-35 milioni di euro: questo il prezzo per vederlo andar via da Roma.

Una cifra che ha, di fatto, attirato le immediate attenzioni di innumerevoli club di Premier League ma anche quelle di alcune società italiane: tra cui Juventus, Milan e Inter. In tal senso, sono proprio i nerazzurri a restare lì sullo sfondo.

L’idea potrebbe essere quella di vedere la ‘Beneamata’ provare a giocarsi la ‘carta’ contropartita tecniche (generalmente odiate a tutti gli effetti da Lotito).

I nomi sono quelli di Giovanni Fabbian – centrocampista che quest’hanno ha messo a referto 8 reti e 1 assist al suo primo anno di Serie B trascorso in prestito al fianco della Reggina, e che a quanto pare è già finito sotto i radar della Lazio – e Sebastiano Esposito, anche lui girato a titolo temporaneo in B ma al Bari.

Questo il piano per provare ad abbassare, magari, la valutazione del serbo.