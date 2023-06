Retrocessione e affare Inter in sconto: 10 milioni per l’Azzurro

Delusione immensa per il ritorno in Championship, ora è pronta la svendita delle risorse e una farebbe comodo all’Inter seguendo i suoi desideri sul futuro

La stagione ormai conclusa del campionato di Serie A ha portato gli appassionati a riflettere sui livelli di forza delle squadre coinvolte. Il Napoli resterà la realtà da battere anche nel prossimo futuro salvo clamorosi rivoluzioni in organico, mentre molte delle vecchie glorie tra cui Inter, Milan e Juventus sarebbero maggiormente indirizzate verso diverse operazioni di ritocco in più reparti per poter tornare a livelli di competitività utili.

Fronte nerazzurro, oltre alle solite possibili operazioni interne da definire e quelle in aggiunta ancora da stabilire, potrebbero spuntare fuori nomi nuovi da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Anche uno di quelli che tatticamente potrebbe tornare utile soltanto in alcuni momenti precisi delle partite, maggiormente concitati.

Ebbene nelle ultime ore si è vociferato molto della situazione del giovane esterno sinistro offensivo Wilfried Gnonto, prelevato ad inizio stagione dal Leeds United di Andrea Radrizzani. Dopo una buona prova da esordiente in Premier League e ottime chance di crescita in futuro, anche grazie alla precedente rampa di lancio della Nazionale Italiana di Roberto Mancini, il calciatore si è messo in mostra e stuzzica le attenzioni di tanti club di Serie A.

Il suo profilo, valutato intorno ai 15 milioni di euro, potrebbe tuttavia subire una rapida involuzione di mercato per via della recente delusione maturata in campionato a seguito della retrocessione diretta nel campionato cadetto di Championship.

Calciomercato, Gnonto opzione in sconto: Inter e Juventus in contesa

Questo risultato costringe Gnonto e tanti altri profili interessanti del Leeds a tentare fortuna altrove, andando a migliorare la situazione finanziaria di un club che dovrà dunque ricostruire parzialmente i suoi ranghi.

Seppur non occupi un ruolo congeniale ai dettami tattici di Inzaghi, l’Azzurro è comunque un’ottima alternativa offensiva per incursioni rapide palla al piede. Punta l’uomo ed è molto propositivo, caratteristiche che spesso mancano nell’Inter per via di un’impostazione incentrata sul movimento del pallone, delle incursioni in profondità e dell’affondo nei vuoti difensivi avversari.

Gnonto potrebbe dunque essere ‘svenduto’ intorni ai 10 milioni di euro facendo contenta la dirigenza nerazzurra. Attenzione tuttavia alla concorrenza della Juventus ben più vogliosa di mettere le mani su di lui, perché più congeniale al progetto futuro di Massimiliano Allegri.