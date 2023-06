Cash e contropartita, il Chelsea non molla Onana

Il camerunense resta nei piani di alcune big d’Europa. Un club in particolare è pronto a tornare l’assalto in questo modo. Si attende la risposta dell’Inter

La stagione appena disputata da Andre Onana, sin qui, è sotto gli occhi di tutti. Al suo primo anno trascorso in Italia, infatti, l’estremo difensore camerunense è stato in grado di mettere in atto solo che cose buone.

A onor del vero, pur essendo partito inizialmente al didietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, il classe ’96 è, poi, subito stato in grado di rispondere presente quando gettato in campo dal tecnico piacentino.

E’ stato infatti, in particolar modo, in questa edizione di Champions League – non ancora volta al termine – che l’ex Ajax ha saputo, sin da subito, come farsi valere e come farsi mettere, al tempo stesso, gli occhi addosso da mezza Europa.

Oltre ad essere risultato il portiere che ha compiuto il maggior numero di parate nell’arco di questa edizione di Coppa Campioni – all’epoca chiamata così, ma riconosciuta sino al giorno d’oggi come la competizione europea più importante al mondo per club – Onana è anche stato in grado di far parlare di sé per un altro motivo.

L’attuale numero 24 nerazzurro, infatti, è stato l’estremo difensore che ha totalizzato più clean-sheet di tutti in questa edizione di Champions: ben 8 porte inviolate conquistate in appena 12 apparizioni.

Numeri da tutt’altro che poco conto i suoi e che, non a caso, hanno da quel momento in poi spinto innumerevoli club europei a porre lo stesso Onana sotto i propri riflettori, Chelsea su tutti.

Proprio gli stessi ‘Blues’, ad essere sinceri, continuano a bussare con insistenza alla porta dell’Inter per il camerunense ed ora, dopo che gran parte dei propri tentativi non hanno ottenuto gli stessi esiti in cui i londinesi speravano in precedenza, ecco che Todd Boehly e i suoi sono pronti a riprovarci in questo modo.

Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Onana: ‘Blues’ pronti a riprovarci offrendo soldi più Mendy in cambio

Stando a quanto riferito recentemente da ‘Footmercato‘, il Chelsea è pronto a tendere un nuovo, per non dire l’ennesimo, assalto ad Andre Onana.

Da tempo, ormai, l’estremo difensore camerunense piace moltissimo in casa Chelsea: a maggior ragione dal momento in cui Mauricio Pochettino è approdato alla corte di Todd Boehly.

Proprio il tecnico argentino, infatti, starebbe spingendo per il potenziale arrivo dell’ex Ajax in quel di Londra in quanto non convinto appieno né da Kepa Arrizabalaga, portiere che all’epoca risultò il più pagato al mondo (record che ancora detiene) in quanto acquistato per ben 80 milioni, né tantomeno da Edouard Mendy.

E’ proprio quest’ultimo la carta che i ‘Blues’ sono pronti a giocare pur di provare ad arrivare a Onana.

Sempre stando a quanto riferito direttamente dalla medesima fonte, il Chelsea pare essere disposto a premere sull’acceleratore per Onana offrendo un ricco assegno più il cartellino di Mendy – colui che ha da poco cambiato agente facendo affidamento su Fali Ramadani, figura che in passato ha portato a termine diversi affari assieme ai nerazzurri – in cambio dell’attuale numero 24 dell’Inter.

In Francia ne sono certi. I londinesi sono pronti a riprovarci in questo modo ed ora si attende solamente la risposta da parte dei nerazzurri.

Anche vero, però, che la ‘Beneamata’, in caso d’addio di Onana, è pronta a prendere in considerazione, solo ed esclusivamente, offerte interamente in cash: verosimilmente non al ribasso dei 40 milioni.

Motivo per cui questa presunta trattativa è da considerarsi non all’altezza degli standard posti da parte di Marotta e Ausilio. E poi c’è sempre Guglielmo Vicario a restare lì in pole in caso d’addio del classe ’96.