Lukaku tra famiglia e Champions: “Felice e riconoscente”, poi sguardo al futuro

Le parole del centravanti belga nella lunga intervista riservata alla CNN spaziano dalla figura del nonno all’emozione della finale con l’Inter, mentre su di lui aleggia ancora l’ombra del ritorno al Chelsea

Una storia che si ripete, dopo una decina d’anni di penitenza. L’Inter è nuovamente in finale di Champions League grazie allo spirito di sacrificio, il duro lavoro e l’entusiasmo portati avanti da un gruppo che inizialmente non avrebbe mai pensato di poter arrivare tanto in fondo. E adesso che il sogno è davvero a portata, nessuno dei suoi protagonisti vuol rinunciarvi senza aver dato tutto sé stesso.

Anche Romelu Lukaku, ospite di CNN, ha voluto dire la sua sull’incredibile traguardo raggiunto destinando alla sua famiglia una larga parentesi dei suoi successi.

“Ho promesso a mio nonno che mi sarei preso cura di mia madre. Ogni volta che la vedo sugli spalti è come se guardassi lui, dopo ogni gol. Giocare la finale di Champions League è sicuramente il massimo per me, sarebbe lo stesso anche per lui. Era il mio fan numero uno“, ammette Lukaku con visibile commozione sul volto.

Il calciatore aggiunge poi di non aver potuto chiedere di meglio da un gruppo così unito: “Anche durante la pandemia abbiamo passato tanto tempo insieme, questo ci ha aiutati. Abbiamo creato un ambiente positivo, come accaduto tempo addietro nella squadra del Triplete del 2010. È bello quando molti di quegli ex giocatori vengono a vedere le nostre partite e provano ancora le stesse sensazioni“.

Champions e futuro incerto, Lukaku ha un solo desiderio

Contro il Manchester City, avversario particolarmente ostico e temuto a livello europeo, Lukaku sa che dovrà ben guardarsi le spalle: “Squadra forte e ben allenata. Guardiola ottimo allenatore, ha sempre un piano di gioco diverso. Haaland è inarrestabile e dominerà l’Europa, lui entra perfettamente in sincronia con lo stile di gioco del tecnico“.

Eppure, al di là delle valutazione e sensazioni pre-gara, il centravanti belga non ha ancora ben chiaro il prospetto che andrà piano piano delineandosi nelle prossime giornate quando il suo contratto in prestito lo obbligherà a fare rientro al Chelsea.

Sebbene le sue intenzioni siano quelle di restare ancora in nerazzurro con un secondo mandato ufficiale, il vertice con la dirigenza dei ‘Blues’ avverrà soltanto a fine stagione. In quell’occasione è probabile che l’Inter possa avanzare una proposta di nuovo prestito a condizioni ulteriormente rivisitate per far quadrare i bilanci. Anche lo stesso Lukaku, del resto, sarebbe disposto a tutto pur di far ancora parte di una realtà che lo ha fatto sentire sempre a casa.