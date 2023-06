Inter, rinforzi in difesa: spunta il nome di un altro spagnolo

Nacho Fernandez è al momento l’obiettivo numero uno per la difesa, ma l’Inter potrebbe buttarsi a sorpresa anche su un altro spagnolo

La dirigenza nerazzurra dovrà trovare un po’ di fondi per investire per la difesa e l’attacco. Il reparto arretrato ha già perso Milan Skriniar e potrebbe privarsi anche di de Vrij e D’Ambrosio (entrambi in scadenza) e di Acerbi (il cui riscatto è ancora incerto). In attacco l’unico sicuro è Lautaro.

Dunque i nerazzurri sono a caccia di rinforzi in difesa. Si è parlato tanto di Scalvini, Pavard e Dalot, ma sono tutti e tre giocati troppo costosi per un club che al momento non dispone ancora di un budget sicuro per il mercato in entrata.

Si punterà dunque sulle occasioni a zero e su giocatori acquistabili con formule più flessibili. Da qualche settimana di parla con insistenza di un possibile accordo con Nacho del Real Madrid, in scadenza di contratto a giugno. L’affare non è così semplice come sembra, anche perché Ancelotti preme per far rinnovare il difensore. Ma intanto l’Inter potrebbe puntare anche su un altro difensore spagnolo.

Com’è noto il Chelsea vuole vendere Mason Mount, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Hakim Ziyech, Edouard Mendy e Cesar Azpilicueta. Altri cedibili sono Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah e Callum Hudson-Odoi. Fino a oggi si è spesso accostato il Barcellona ad Azpilicueta, il City su Kovacic, l’Inter o il Nizza a Mendy e il Milan e il Paris Saint-Germain su Ziyech. Sembra i nerazzurri sono quelli più interessati a Chalobah.

Un altro spagnolo per la difesa interista

Calciomercato.it scrive che il prossimo difensore centrale dell’Inter potrebbe “parlare spagnolo”. E il riferimento linguistico non rimanda soltanto a Nacho Fernandez. Secondo alcune fonti di Calciomercato.it, c’è infatti un altro difensore spagnolo che piace tanto alla dirigenza nerazzurra. Si tratta appunto di Cesar Azpilicueta.

“Il basco, sotto contratto con il Chelsea sino al 2024, ha imparato nel corso di questi anni ad adattarsi al ruolo di centrale destro in una difesa a tre“, si legge sul sito. E, secondo la redazione del sito, Marotta sarebbe pronto a fare un tentativo per arrivare al classe 1989.

“Siamo ancora nelle fasi preliminari, ma da parte dell’Inter c’è tutta la volontà di provarci“. Il basco, nato calcisticamente come terzino destro, ha perso negli anni un po’ della sua esplosività, ma resta ancora un giocatore veloce, abile nel cross e nel saltare l’uomo. Antonio Conte lo ha trasformato in un centrale di destra, il ricambio perfetto di Skriniar nella difesa a tre di Inzaghi.

Al tecnico piacentino piacciono i braccetti che sanno staccarsi dalla difesa e portare palla: e il terzino-centrale dei Blues potrebbe fare proprio al caso suo. Certo, la dirigenza vorrebbe investire su giovani, e Azpilicueta ha trentatré anni, ma per un campione si farebbe senza problemi uno strappo al piano.

Le pretese del Chelsea e la disponibilità dell’Inter

Il difensore basco è valutato relativamente poco dal Chelsea: per 5 o 6 milioni può partire. Ma sembra che Azpilicueta voglia ancora rimanere a Londra. Dato che ha ancora un anno di contratto con i Blues. Potrebbe accettare la cessione solo per il Barcellona, la sua squadra del cuore.

Poi c’è il problema più grosso: l’ingaggio. Il basco prende poco meno di 10 milioni a stagione dal Chelsea: una cifra che l’Inter non potrebbe mai eguagliare. Insomma, per trasferirsi a Milano, il difensore dovrebbe accettare di dimezzarsi lo stipendio.

Comunque l’Inter sarebbe pronta a provarci. “Non bisogna poi scordare come i rapporti tra club siano molto buoni“, si legge ancora sul sito. Ma Nacho resta ancora l’obiettivo più probabile. Azpilicueta potrebbe essere preso in considerazione nel caso in cui Nacho rinnovi con il Real o decida di trasferirsi al Villareal, che lo corteggia da tempo.