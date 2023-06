Mkhitaryan si o no col City? Le novità dall’allenamento odierno

By

Ecco cosa filtra sulla presenza o meno dell’ex Roma nella finale di Champions League di questo sabato. Nuova ed ulteriore certezza in arrivo per Inzaghi

In casa Inter continua a tenere banco la situazione Mkhitaryan: centrocampista che nel corso dell’Euroderby di ritorno giocatosi nello scorso 16 maggio contro il Milan fu costretto ad uscire in anticipo causa infortunio.

L’armeno rimediò, infatti, una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: motivo per cui ha poi saltato, da quel momento in poi, gli ultimi quattro impegni disputati dall’Inter.

Ora, a distanza di qualche settimana di tempo, Henrikh Mkhitaryan ha incominciato, già negli scorsi giorni a dire il vero, a riassaporare l’erbetta di Appiano (seppur in maniera individuale).

E’ stato, però, proprio nella giornata di ieri che il classe ’89, dopo aver svolto una prima parte di allenamento differenziato, si è poi unito al resto del gruppo partecipando alla restante parte della sessione d’allenamento odierna: cosa che è accaduta anche nella giornata di oggi in maniera integrale.

Mkhitaryan è tornato ad allenarsi col resto del gruppo: ci sarà in finale di Champions contro il City

Le Inter news di oggi sorridono in favore di Simone Inzaghi e del suo staff tecnico che possono, ora, tornare a fare affidamento su Henrikh Mkhitaryan.

Ci sarà anche l’armeno, infatti, nella sfida più importante dell’anno: vale a dire quella di sabato sera 10 giugno contro il Manchester City, dove l’Inter si contenderà il titolo di Campione d’Europa contro i ‘Citizens’.

Una splendida notizia, insomma, quella che è giunta in questi ultimissimi minuti dalle parti di Appiano.

A differenza di quanto accaduto ieri, non a caso, Mkhitaryan ha oggi svolto la sessione d’allenamento integrale assieme al resto del gruppo ed è per questo che, senz’alcuna minima ombra di dubbio, ci sarà contro la formazione di Pep Guardiola.

Diverso, invece, è per Correa: attaccante che ha incominciato la seduta d’allenamento odierno col resto del gruppo per poi proseguire a parte. Da valutare la sua presenza o meno contro gli inglesi in quest’ultimo atto finale della Champions.