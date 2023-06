Talento esploso in pochi mesi, l’agente: “Resterà all’Inter”

By

Le dichiarazioni dell’agente del giovane centrocampista nerazzurro in rapida ascesa sul panorama del campionato Primavera, destinato a grandi cose

L’Inter ha compiuto una vera impresa nel corso di questa stagione, vincendo tutto il possibile. Dalla seconda Supercoppa Italiana alla seconda Coppa Italia consecutive, passando per una finale di Champions League ancora da disputare che vale come un successo anche soltanto per averci provato.

Una tradizione che va avanti da tempo immemore, alla quale hanno provato ad ispirarsi anche le giovani leve del campionato Primavera allenate sapientemente dall’ex difensore Cristian Chivu. Dopo la conquista dello Scudetto lo scorso anno, la qualità della rosa nerazzurra dei baby talenti è leggermente calata per aver perso elementi importanti come Cesare Casadei e Franco Carboni. Ma non la voglia di imporsi. E soprattutto, ha lavorato con costanza anche il comparto di osservatori che sono riusciti a scovare nuovi elementi di spessore su cui poter investire nel prossimo futuro.

Uno fra questi è il fantasista Ebenezer Akinsanmiro, proveniente dal club nigeriano del Remo Stars. Il calciatore ha raggiunto Chivu soltanto lo scorso febbraio eppure in pochi mesi, come raccontato dal suo agente Crescenzo Cecere ai microfoni di ‘Sportitalia’, è riuscito a conquistare la fiducia dei propri compagni mettendo a segno ottime prestazioni in campionato.

Un valore aggiunto su cui potrebbe contare persino lo stesso Inzaghi: “Siamo tutti contenti. Il ragazzo ha avuto poco tempo per ambientarsi eppure è stato integrato sin dai primi momenti in Prima Squadra, una mossa importante per la sua crescita. Nelle ultime partite si è imposto, ha sempre figurato nella top 11 della Primavera“, ha dichiarato Cecere in prima battuta.

Akinsanmiro gioisce e stupisce, colpo Inter: “A disposizione”

“Non deve correre, il tempo è dalla sua parte. L’Inter ha visto del potenziale in lui, perciò ora deve lavorare con umiltà e pazienza per migliorare ancora“, ha poi continuato l’agente.

Akinsanmiro ha anche destato le attenzioni di altre realtà europee, ad un’età che potrebbe già portarlo a calcare scenari importanti: “Sono arrivate parecchie richieste ma è stata fatta una scelta pro-Inter, alla quale crediamo molto. Per questo motivo resterà qui, a disposizione anche della Primavera per dare tutto il suo contributo“, ha poi aggiunto Cecere con un’importante nota di mercato.

Fonte di ispirazione del baby talento sono due centrocampisti di caratura assoluta: “Prende spesso spunto da Mkhitaryan e Barella, ma ha legato con tanti altri. Si è davvero integrato bene“. Ora non resta che vederlo ancora all’opera, con un esordio vicino nella prossima stagione.