Dzeko allo scoperto: “Potrebbe essere l’ultima”

Non è ancora chiaro che cosa farà Edin Dzeko al termine di questa stagione: la finale di Champions League potrebbe essere la sua ultima partita con l’Inter

Sabato sera si giocherà l’attesa finale di Champions League fra Manchester City e Inter, e per Edin Dzeko sarà una notte particolare per più ragioni. Il City è stato il club in cui il bosniaco ha dato il meglio di sé. Ma non solo. Questa è anche la prima finale di Champions per l’attaccante, e potenzialmente l’ultima.

Ecco il punto: Dzeko non ha paura di ammettere che questa partita potrebbe essere la sua ultima occasione di giocare per un risultato così importante. Intervistato da BT Sport, l’ex Roma ha provato a raccontare con sincerità le sue sensazioni e le sue emozioni del momento: “Essere in finale di Champions League contro il mio ex club è strano. Il City, a cui sono molto legato, è una squadra molto importante per me, quindi questa partita è doppiamente importante“.

“Ci saranno tantissimi tifosi allo stadio, di entrambe le squadre, e non vedo l’ora di giocare“, ha annunciato l’attaccante. Dzeko ha anche parlato delle differenze tattiche e tecniche tra Premier League e Serie A. “La Premier è il campionato più difficile dove giocare”, ha detto il bosniaco, “e in Italia è tutto profondamente diverso: si pensa tantissimo alla tattica, e poi la gente parla tantissimo di calcio“.

“Gli allenatori italiani“, ha continuato Dzeko, “sono molto preparati, ti preparano su ogni dettaglio, ti dicono cosa fare in ogni situazione. Per me è stata una novità, ne avevo sentito parlare, ma poi quando ci sei dentro è tutto diverso. Giocare in Italia credo sia importante per ogni giocatore, io per esempio in questi otto anni sono cresciuto tantissimo come calciatore“.

La prima e forse ultima di Dzeko: il bosniaco è carico per la finale

Per ora Dzeko sembra in vantaggio su Romelu Lukaku: l’impressione è che Simone Inzaghi voglia partire con il bosniaco accanto a Lautaro contro il City. Eppure in questi due ultimi giorni, Big Rom farà di tutto per far cambiare idea all’allenatore. Fra Dzeko e Lukaku c’è una forte ma sana vena di competizione. Lo abbiamo notato tutti.

Specie il bosniaco sembra aver sofferto un po’ troppo la concorrenza del belga. In alcune occasioni si è incupito dopo le sostituzioni. Ma, al di là della rivalità in campo, i due sono anche grandi amici, e si rispettano molto.

Ma in quest’ultima partita si dovrà ragionare diversamente: conta la squadra, come ha detto Lukaku in varie interviste, e non il singolo. Poi, la prossima stagione, tutto potrebbe cambiare: non ci sono sicurezze di permanenza né per l’uno né per l’altro.

Il futuro del Cigno: rinnovo o MLS?

Lukaku vuole rimanere, ma c’è bisogno di trovare un accordo con il Chelsea per prolungare il prestito a prezzi più contenuti. Dzeko è in scadenza, e non sembra troppo convinto dall’offerta al ribasso e da 1+1 presentatagli dall’Inter. I nerazzurri lo pagano 5 milioni a stagione. E credono che la cifra vada abbassata.

Il bosniaco potrebbe aver ricevuto offerte con stipendi più alti dagli Stati Uniti e dalla Turchia. Quindi vorrebbe che l’Inter rispettasse il suo valore, considerando anche i tanti goal segnati quest’anno.

Per ora Edin Dzeko non ci pensa più di tanto, comunque. In queste ore è preso da altri pensieri. Malgrado l’età, la partita di Istanbul lo metterà di fronte alla prima finale di Champions mai giocata: “Sono felicissimo di giocare una finale di Champions League, certo è la prima volta e ci arrivo a trentasette anni, ma potrebbe essere anche l’ultima, e quindi voglio godermela al massimo“.

“Abbiamo fatto una grandissima stagione in Champions League, meno in campionato, ma abbiamo anche vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia“, ha concluso l’attaccante. “Sappiamo che il City è favorito, e sappiamo che dovremo giocare da squadra e non basterà dare il 100%, dovremo dare più del 100% se vogliamo battere una squadra tosta come quella di Guardiola. Ma siamo tosti anche noi“.