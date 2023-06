C’è anche un interista: tutti i nomi proposti alla Juve per Vlahovic

A questo punto sono davvero tanti gli scambi proposti alla Juventus per Vlahovic, e ci sarebbe anche un interista

Nonostante una stagione sotto le aspettative, Dusan Vlahovic resta uno dei nomi più chicchierati in ottica calciomercato. Per la Juventus è sacrificabile, ma solo a condizione di non regisistrare una minusvalenza. Nei piani bianconeri, la valutazione del serbo gira intorno agli 80 milioni. Si era parlato di Manchester United e di Real Madrid. Qualche giorno fa si è fatto sotto anche l’Atletico e resta sempre aperta la porta che conduce in Baviera.

Ma al momento, l’attaccante in uscita per la Juventus interessa anche al Chelsea. E proprio dai Blues potrebbe arrivare una maxi proposta con vari nomi proposti come contropartite per arrivare a Vlahovic.

Il serbo ha deluso: ha segnato quattordici goal in quarantadue presenze totali in stagione, e non ha mai fatto davvero la differenza. Ma è ancora giovane e per molti top-club rappresenta il profilo di centravanti ideale per reggere il reparto. Dusan Vlahovic ha delle attenunati per il suo scarso rendimento: lo schema di Allegri non gli è mai stato congeniale, e in stagione è stato frenato da vari problemi fisici.

Juventus: tutti i nomi proposti alla Juventus per Vlahovic

La Juve vuole venderlo e Vlahovic vuole andar via. Ma per il momento nessun possibile acquirente ha fatto sul serio. Sembra che il serbo speri nel Bayern Monaco, per giocare la Champions. Ma come raccontato da Calciomercato.it “le incognite ci sono e sono numerose, con la Juve che vorrebbe monetizzare una cifra importante per dare respiro alle casse“.

Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, proprio ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TV Play, ha ribadito che la Juventus vorrebbe incassare 80 milioni di euro cash e che il Real Madrid si sarebbe già chiamato fuori: “Ad Ancelotti non piace: non è da Real“, ha detto il giornalista. A ogni modo, altri scenari di calciomercato non sono da escludere. Il nuovo direttore sportivo della Juve è volato a Londra per parlare con gli Spurs di Kulusevski, ma potrebbe aver parlato anche con il Chelsea.

Il Chelsea, infatti, potrebbe provarci per Vlahovic cercando di abbassare il prezzo proponendo delle contropartite, e fra i profili proposti ci sarebbe anche Romelu Lukaku. Vlahovic piace ai Blues, e così il nuovo ds bianconero Manna, nel weekend, potrebbe aver parlato con la dirigenza del club inglese.

Summit col Chelsea: fra le contropartite anche Lukaku

E quali sono i nomi di cui Manna avrebb parlato con il Chelsea? Pare che siano tutti profili graditi ad Allegri. Innanzitutto piacerebbe Lukaku, che però vorrebbe restare anche il prossimo anno all’Inter, e Koulibaly, che è uno dei difensori che più piacciono a Inzaghi per sostituire Skriniar.

Sia Lukaku che Koulibaly hanno però ingaggi troppo alti. Ed entrambi non sembrano così ben disposti al passaggio in bianconero. Potrebbe eventualmente esserci più margine di manovra per il giovane Chalobah in difesa, specie se dovesse arrivare una offerta importante per Bremer. E anche Chalaboh è un obiettivo interista.

Tra gli altri nomi proposti per Vlahovic ci sarebbe poi quello di Loftus-Cheek, un centrocampista jolly, ottimo anche per sostituire Rabiot. E poi c’è Pulisic sull’esterno, ed è questo il nome che, secondo calciomercato.it, intrigherebbe di più Allegri, per non soffrire affatto l’addio già scritto di Di Maria.