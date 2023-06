Dall’Inter all’Al-Nassr di Ronaldo: le ultime su Brozovic

Il regista croato è da mesi sul mercato, con l’Inter che inizialmente sperava di piazzarlo al Barcellona in cambio di Franck Kessie

Potrebbe essere Marcelo Brozovic a sbloccare il mercato in entrata dell’Inter. Stando a ‘Sky Sport’ anche per il centrocampista croato è arrivata una proposta dall’Arabia Saudita. Precisamente dall’Al-Nassr dove milita dall’estate scorsa un certo Cristiano Ronaldo.

Il club arabo avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino del classe ’92, che l’Inter è aperta a vendere fin dal gennaio scorso.

I piani iniziali di Ausilio prevedevano la sua partenza per Barcellona, in cambio di Franck Kessie, ma i blaugrana si sono presto opposti allo scambio perché intenzionati a fare cassa con la cessione dell’ivoriano.

Rimane comunque la forte stima da parte di Xavi per il numero 77 nerazzurro, il cui contratto con l’Inter – rinnovato un anno fa – scade a giugno 2026.

Attualmente Brozovic è il calciatore che ‘pesa’ di più fronte stipendi: al lordo parliamo infatti di circa 12 milioni di euro. Anche per questo motivo, in aggiunta all’età e ai problemi fisici accusati nella stagione che si è da poco conclusa, Zhang e soci sperano di piazzarlo altrove.

Inoltre la partenza di Brozovic consentirebbe di ‘sbloccare’ l’operazione Frattesi col Sassuolo. Un’operazione già impostata, per non dire definita sulla base di un prestito con obbligo e con dentro il cartellino di Samuele Mulattieri, reduce dalla positiva stagione al Frosinone. Senza un’uscita, l’Inter non può chiudere l’affare coi neroverdi.

Offerta Al-Nassr per Brozovic: l’entourage smentisce

Tornando a Brozovic e alla notizia di un affondo dell’Al-Nassr, va detto che a Interlive.it è arrivata una secca smentita da parte dell’entourage del trentenne nativo di Zagabria.

Chi è vicino al calciatore, 330 presenze in nerazzurro dal 2015 ad oggi, nega che sia giunta una proposta di ingaggio dalla società saudita. Registriamo questo, aggiungendo però che la situazione relativa a Brozovic va costantemente monitorata visto che l’Inter spera e lavora per una sua uscita. Lui a Milano sta bene, ha messo radici con la sua famiglia, dunque servirà davvero un’offerta irrinunciabile per fargli dire addio.

La sua preferenza non può che essere per il sopracitato Barcellona, ma al momento i catalani non hanno mosso passi concreti. Tra l’altro la società presieduta da Laporta non sembra avere i fondi necessari per accontentare l’Inter.