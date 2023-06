L’Al-Nassr rilancia per Brozovic: insidia Barcellona, accordo vicino

Il club in cui milita quest’oggi Cristiano Ronaldo è pronto a chiudere per il croato, in uscita dall’Inter. Ostacolo ‘blaugrana’ ma gli arabi hanno un enorme vantaggio

Con ogni probabilità, dopo otto stagioni e mezzo trascorse l’uno al fianco dell’altro, Marcelo Brozovic e l’Inter si diranno addio nella prossima sessione di calciomercato.

Già in questa finestra estiva, infatti, il croato appare ormai prossimo a dover fare le valigie: tant’è che, proprio in queste ultime ore, è giunta voce su un nuovo possibile rilancio da parte dell’Al-Nassr, società saudita che farà di tutto pur di strapparlo al Barcellona.

Proprio gli arabi, non a caso, hanno recentemente fatto registrare dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ una prima offerta ufficiale da 15 milioni di euro – alzata poi a 18 – per l’ex Dinamo Zagabria: fin troppo pochi a detta dell’Inter, società che vuole sì privarsi di Brozovic – per far spazio a Frattesi – ma, certamente, non a offerte così ridotte rispetto a quella che è la reale valutazione del classe ’92.

Chiara anche la volontà da parte dei nerazzurri, dunque, con questi ultimi che – dopo aver fatto affidamento sul ‘Maestro di Cerimonie’ dall’epoca in cui ricorreva ancora il lontano gennaio 2015 – hanno deciso, contando anche sul buonissimo rendimento offerto da Calhanoglu lì in cabina di regia e sulla costante crescita che Asllani sta avendo, ieri in gol con la propria Nazionale albanese, di arrivare a privarsi dello stesso metronomo croato.

Nel frattempo – eccezion fatta per il Barcellona, in questo momento in netto svantaggio rispetto all’Al-Nassr sul piano economico – chi sta facendo sul serio per il calciatore in questione sono proprio gli arabi.

Calciomercato Inter, Al-Nassr pronto a rilanciare per Brozovic: i nerazzurri diranno si a 20 milioni

Come già anticipato, l’Al-Nassr è pronto a far di tutto pur di arrivare a mettere definitivamente le mani su Marcelo Brozovic in vista della prossima estate.

Proprio in questi giorni, infatti, è atteso un nuovo ed ulteriore rilancio da parte degli arabi nei confronti del croato: sauditi che, dunque, innalzeranno quella che è la loro attuale proposta da 18 milioni di euro.

D’altra parte, con un’Inter ormai disposta a privarsi di Brozovic, gli stessi nerazzurri sono – dal canto proprio – pronti a dire di sì anche ad un’offerta dal valore economico di 20 milioni di euro.

Certo: l’Al-Nassr dovrà fare i conti anche con l’insidia rappresentata quest’oggi dal Barcellona, club che non ha mai nascosto alcun minimo tipo di apprezzamento nei confronti del classe ’92 e che, proprio quest’ultimo, sogna di raggiungere un giorno.

Questa, infatti, ad oggi la meta maggiormente gradita dal calciatore, anche se, chi può davvero arrivare a metterlo in forte tentazione sono proprio i sauditi: pronti a potergli garantire un mega contratto a cifre stellari, su per giù sui 15 milioni di euro netti a stagione a differenza dei ‘blaugrana’ che, presumibilmente, non andrebbero oltre i 7.

A questo punto, dunque, non resta far altro che ammettere che l’intesa tra Inter e Al-Nassr per Marcelo Brozovic è più che mai vicina.