Milinkovic-Savic choc, l’annuncio ufficiale scuote il mercato

Il serbo continua a far gola qui in Italia e non solo. Spuntano nel frattempo dichiarazioni inerenti a quello che potrebbe essere il suo futuro. Inter alla finestra

Uno di quei calciatori, tra i tanti, che sta letteralmente infiammando l’imminente sessione di calciomercato estiva è, sicuramente, Sergej Milinkovic-Savic: centrocampista che ha deciso di non estendere la durata del proprio accordo assieme alla Lazio e che, proprio per tale motivo, darà il proprio addio alla Capitale già in quest’estate.

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024, infatti, il serbo ha deciso – di comune accordo con la società – di interrompere il proprio percorso collaborativo, durato otto lunghissimi anni, assieme ai biancocelesti: motivo per cui il calciatore ha già incominciato a prendere atto di tutte le possibili soluzioni inerenti al suo futuro calcistico.

Tante, tantissime le società di A – tutte big per intenderci – che hanno posto Sergej Milinkovic-Savic sotto i propri riflettori: a partire proprio da Inter, Milan e Juventus.

C’è da sapere, inoltre, che il classe ’95 è finito per togliere il sonno anche a gran parte dei dirigenti esteri, arabi inclusi.

Proprio alcune società saudite, non a caso, hanno già provato a smuovere qualcosa in questi ultimi giorni per il serbo e, tale notizia – confermata tra l’altro da qualcuno che continua a mantenere contatti strettissimi con l’ex Genk – non ha fatto nient’altro che mettere in sovrappensiero innumerevoli addetti ai lavori: a maggior ragione quelli della ‘Beneamata’, altra società che, ribadiamo, continua a restare con le proprie antenne indirizzate verso Milinkovic.

Agente Milinkovic allo scoperto: “Ricevuto tante offerte dall’Arabia. Futuro? Ora vedremo”. Inter, attenta

L’agente di Sergej Milinkovic-Savic, nientemeno che Mateja Kezman, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘El Balad’ a proposito di quello che potrebbe essere il futuro del proprio assistito: conteso sia qui in Italia che all’estero, in modo particolare in Arabia.

Queste le sue dichiarazioni: “E’ vero, non lo nego: in queste ultime settimane si è registrato un forte interesse da parte di alcune società saudite, disposte a poter portare da quelle parti il calciatore”. – ha esordito.

Proseguendo poi: “Al momento, però, stiamo valutando altre opzioni. Se il suo futuro potrà essere in Arabia? “Vedremo, in fin dei conti nella vita non si può mai sapere che cosa ti riserverà il futuro“.

Nel frattempo, come già anticipato del resto, anche l’Inter continua a restare lì sullo sfondo per il classe ’95: anche se, c’è da dirlo, chi desidera maggiormente accogliere Milinkovic-Savic alla propria corte – in quel caso si tratterebbe di un matrimonio 2.0 tra le due parti – è proprio il suo ex tecnico Simone Inzaghi, mentre – in questo momento – l’intera dirigenza nerazzurra continua a vedere come una vera e propria priorità per il proprio centrocampo non il serbo bensì Davide Frattesi, altro dichiarato pallino della ‘Beneamata’.