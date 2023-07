L’Inter chiude: nuovo affare in Brasile

I nerazzurri tentano di piazzare una nuova ed ulteriore operazione estera. Affare che può concludersi sia a titolo definitivo che tramite la via del prestito

Non c’è tempo per rilassarsi. In casa Inter si guarda, infatti, già in vista della prossima stagione: annata che prenderà, per l’appunto, il via a partire dal prossimo 13 luglio.

Sarà proprio in tale data, non a caso, che i nerazzurri torneranno a scaldare nuovamente i motori sul campo: questo perché, proprio i ragazzi di Simone Inzaghi, svolgeranno in quella decina di giorni – sino al 23 luglio s’intende – la prima fase della propria preparazione atletica.

Successivamente, invece, l’Inter farà poi meta in Giappone dove trascorrerà la propria tournèe di rito (proprio in quei giorni, i nerazzurri affronteranno diversi impegni amichevoli, quali quelli contro Al-Nassr e Psg).

Chi lavorerà, per il resto, da dietro le quinte – come da suo solito – sono, proprio, Marotta e Ausilio: coloro che, come accade ormai da anni, avranno da sistemare tutta una serie di faccende, inclusa una tutt’altro che agevole.

Inter-Brazao, sarà addio: potrebbe finire per tornare in Brasile dopo il prestito con la Spal

Di rientro dal prestito vissuto in Serie B nella scorsa annata al fianco della Spal, Gabriel Brazao farà ora ritorno in quel di Appiano Gentile dove, però, le sue chance di poter restare all’Inter sono praticamente pari a zero.

Complice la deludente esperienza vissuta al fianco della società ferrarese nella passata stagione, club con cui il giovane estremo difensore ha totalizzato non soltanto 1 misera presenza – rimediando peraltro 3 reti in soli 18′ di gara – ma col quale ha rimediato anche un misero 19esimo posto – retrocedendo di conseguenza in Serie C – l’estremo difensore brasiliano dirà ora, con ogni probabilità, nuovamente addio all’Inter.

Ciò che resta da capire è solamente se il classe ’00 dirà addio a titolo definitivo oppure tramite la via di un nuovo ed ulteriore prestito.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2024 coi nerazzurri, l’Inter ha deciso di tenersi aperta una qualsiasi porta: inclusa, per l’appunto, quella di un nuovo affare a titolo temporaneo. Diventa assai probabile, a questo punto, poter vedere Brazao approdare nuovamente in Brasile, terra che lo ha cresciuto sin da piccolo.