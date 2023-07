Barella e non solo: affondo inglese da 250 milioni

Assalto all’Inter in arrivo. Una big di Premier può ora fare spesa grossa dalle parti di Appiano. Ecco che cosa filtra a riguardo

Ormai ci siamo. Anche la nuova sessione di calciomercato estiva in formato 2023 ha ufficialmente preso il via.

Tanti, tantissimi i club che hanno già apportato innumerevoli cambiamenti alle proprie rose. Pensiamo, ad esempio, all’Arsenal: club che ha, praticamente, ormai chiuso per Kai Havertz e Declan Rice ma anche allo stesso Chelsea, altra società che ha già apportato innumerevoli cambiamenti alla propria rosa.

Anche il Liverpool, per il resto, non è affatto da meno. Proprio i ‘Reds’ hanno, già da settimane a dire il vero, concluso tutte le pratiche inerenti all’acquisto di Alexis Mac Allister: passato, a sua volta, dal Brighton alla corte di Jurgen Klopp.

Proprio il tecnico tedesco vuole vederci chiaro ed è per questo che, per far sì che la squadra su cui siede attualmente torni grande – non per niente il Liverpool è fuori dalla prossima edizione di Champions League – è necessario che avvenga una vera e propria rivoluzione, complici i recentissimi addii di gente come Oxlade–Chamberlain, Milner, Naby Keita e Roberto Firmino.

A quanto pare, la società presieduta attualmente da Tom Werner ha già le idee ben chiare ed è per questo che ha già accarezzato l’idea di poter tentare a breve un triplo mega colpo.

Il Liverpool sogna il triplo colpo con dentro Szoboszlai e Valverde: anche Barella nel mirino. Servono 250 milioni

Gli ultimi rumors di mercato vedono protagonista, ancora una volta, il Liverpool di Jurgen Klopp: club che oltre al solo Szoboszlai, oramai bloccato, vuole anche Valverde e Nicolò Barella.

Da tempo, infatti, i ‘Reds’ seguono con particolare attenzione la situazione del centrocampista sardo: calciatore che l’Inter non ritiene in vendita, se non di fronte ad un’offerta monstre tra i 90 e i 100 milioni, e per cui lo stesso tecnico tedesco nutre, ormai da anni, un particolare debole calcistico.

Come già anticipato, infatti, nella prossima estate è in programma una vera e propria rifondazione da parte degli inglesi. Chiaro, però, che occorreranno vere e proprie risorse economiche tutt’altro che banali.

L’idea è, non a caso, quella di poter vedere il Liverpool mettere sul piatto 250 milioni di euro complessivi visto e considerato che, poco più di ventiquattr’ore fa, gli stessi inglesi hanno praticamente bloccato Szoboszlai. Ora, invece, dopo aver già fatto spese in casa Lipsia, la stessa e identica cosa vorrebbero fare i ‘Reds’ con Real Madrid e Inter rispettivamente per Valerde e Barella. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori sviluppi a riguardo. Certo è, però, che Tom Werner e i suoi sono pronti a fare sul serio.