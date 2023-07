Affondo del Milan coi soldi di Tonali, Inter bruciata

I soldi della cessione di Tonali potrebbero servire al Milan per mettere l’Inter definitivamente fuori dai giochi: niente asta, almeno per il momento

I rossoneri, a questo punto, sono in netto vantaggio. Si continua a parla di Davide Frattesi, ovviamente. Ma molte squadra interessate sembrano essersi ritirate. Prima si è defilato il Napoli. Poi, anche la Juventus ha fatto un passo indietro. L’Inter, che sembrava il club più vicino a chiudere l’affare (anche per via dell’esplicito gradimento del giocatore), potrebbe aver cambiato piano di mercato.

Secondo alcune voci, Marotta ci avrebbe provato sul serio, offrendo una trentina di milioni (Mulattieri compreso)… Alla fine, però, la trattativa non si è chiusa, perché Carnevali ha voluto aspettare altre offerte da parte della Juve e del Milan. Il gioco al rialzo, a lungo andare, ha stancato Zhang e poi anche Marotta, e così l’Inter ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi. Samardzic dell’Udinese. E Musah del Valencia.

Nel frattempo, i rossoneri hanno fatto decisivi passi in avanti. E nelle ultime ore Frattesi si è avvicinato anche concettualmente al progetto milanista. I soldi di Tonali permettono al Milan di offrire una cifra vicina alle richieste neroverdi. Pare che Carnevali abbia amabilmente conversato con Furlani, ad del club rossonero. Insomma, l’intesa potrebbe essere vicina.

I soldi di Tonali per chiudere Frattesi: il Milan sorpassa i nerazzurri

E non è tutto: pare infatti che Pioli voglia anche provare a cambiare qualcosa nel suo schema di gioco proprio per poter sfruttare il centrocampista nato a Roma. Un Milan con il 4-3-3 potrebbe diventare una squadra ideale per il gioco del giovane centrocampista.

L’asta che il Sassuolo si aspettava, alla fine, non è andata ancora in scena. Sul calciatore sono rimaste Milan e Roma. L’entourage del centrocampista classe ’99 aveva sperato che a spuntarla fosse l’Inter, ma a quanto pare il giovane, tra i profili italiani più interessanti e affermati della Serie A, potrebbe finire al Milan.

La Roma non si è ancora arresa. Per ora, i giallorossi rappresentano ancora una soluzione più gradita al giocatore rispetto al Milan. E fra Roma e Sassuolo i rapporti sono buoni: Volpato e Missori sono passati in neroverde, e tutto è filato liscissimo fra le dirigenze.

Meglio Samardzic del costosissimo Frattesi

Il Milan è sceso davvero in campo per provarci solo nelle ultime ore, forte dei soldi incassati dal Newcastle per Tonali. Ma anche i rossoneri, per principio, sono contrari all’idea di un’alta. L’Inter non è più un problema per i Diavoli, dato che Marotta ora sembra completamente assorbito dalla trattativa con l’Udinese per Samardzic.

A oggi il Sassuolo chiede ancora 40 milioni, ma a 35 l’affare si farebbe. Beppe Marotta ha offerto, secondo la Gazzetta dello Sport, 23 milioni più il cartellino dell’attaccante Mulattieri, valutato 8 milioni. 23 come i milioni promessi dall‘Al-Nassr per Brozovic. Alla fine gli arabi hanno pagato meno di 18, e l’Inter ha abbandonato del tutto la pista frattesi.

I 18 milioni di Brozovic potranno invece servire per prendere Samardzic. Anche se a Milano si vocifera che l’incasso dai sauditi sarà usato per Lukaku. Eppure la valutazione del serbo-tedesco bianconero è proprio di 18 milioni. Il ragazzo piace anche perché ha un ingaggio basso. All’Udinese prende appena 400.000 euro. L’Inter gli offrirebbe un contratto da 1 milione a stagione.

Tatticamente, il ragazzo potrebbe anche rivelarsi più sfruttabile di Frattesi. Anche perché non pretenderebbe un posto da titolare e potrebbe dare il cambio sia a Barella che a Mkhitaryan.

Musah, l’altro obiettivo per il centrocampo, costa invece 25 milioni. E ha pretese contrattuali un po’ più alte. Con meno di 3 milioni a stagioni non lo si convince. Anche qui l’Inter dovrà vincere la concorrenza del Milan, che al momento ha già cominciato a trattare con il Valencia. Mentre Ausilio è in vantaggio con i procuratori del ragazzo: è in rapporto con loro da dicembre scorso almeno.