Lascia di nuovo l’Inter: affare in Serie A verso la chiusura

I nerazzurri cederanno nuovamente un loro giovane. Questa volta, però, il calciatore non si sposterà affatto dall’Italia. Fumata bianca ad un passo

Con l’avvento della sessione di calciomercato estiva in formato 2023, l’Inter ora non pensa a nient’altro che alla programmazione della prossima stagione. L’obiettivo, per l’appunto, è quello di portare a buon fine determinate operazioni di mercato: e questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

In tanti finiranno, infatti, per fare le valigie da Milano: chi a titolo definitivo e chi in via temporanea. In questo caso, ce ne saranno a bizzeffe di giovani calciatori nerazzurri che trascorreranno un altro anno della propria carriera fuori dalle mura di Appiano. Il tutto con l’intento di provare a tornare ancor più maturi di prima.

Non a caso, è proprio questo ciò che l’Inter intende fare: consentire ad alcune loro giovani leve di ‘farsi le ossa’. Motivo per cui, come accade ormai da anni, altre pedine di medio-bassa età diranno addio anche nella prossima stagione.

Eccezion fatta per i soli Salcedo, Franco Carboni – già girato in prestito al Monza nella passata annata e legato proprio a questi colori sino a giugno 2024 – e, molto probabilmente, anche lo stesso Fabbian – il quale verrà poi valutato in ritiro – un altro che si appresta a dire nuovamente addio tramite la formula del prestito è proprio Gaetano Oristanio: calciatore conteso da due club di A e che una sola società potrà, però, permettersi.

Oristanio in prestito al Cagliari: già tutto concordato, fumata bianca ad un passo

Gaetano Oristanio lascerà nuovamente l’Inter in prestito anche nella prossima annata.

Dopo aver trascorso le ultime due stagioni in forza al Volendam – club olandese con cui ha ottenuto nella prima stagione una promozione in Eredivisie raggiungendo, conseguentemente, la salvezza in quest’ultima regular-season – il classe ’02 saluterà ancora una volta i nerazzurri in modo tale da poter intraprendere una nuova avventura in prestito.

Nella corsa al calciatore si era prepotentemente inserita la Salernitana ma poi, ad aver avuto la meglio, è stato proprio il Cagliari: club che in queste ultimissime ore ha dato una clamorosa accelerata all’affare concordando per bene il tutto con l’agente del calciatore stesso, nientemeno che Beppe Riso (intermediario che cura da vicino anche gli interessi di Frattesi, promesso sposo dell’Inter).

Ormai ci siamo dunque. Manca solamente la firma del giocatore – che arriverà a breve – e, da quel momento in poi quindi, Oristanio potrà assaporare a tutti gli effetti l’aria della Serie A: competizione in cui ha raccolto 0 presenze sino ad oggi.