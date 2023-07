Sogno proibito Inter: 50 milioni per la firma

I nerazzurri continuano la loro costante ricerca ad un nuovo attaccante. C’è un nome, su tutti, che piace particolarmente ma che è alquanto proibitivo assicurarsi

Pur avendo detto addio a Edin Dzeko nelle scorse settimane, calciatore accasatosi a sua volta al Fenerbahce, l’Inter è comunque riuscita a rifarsi assicurandosi un colpo a zero di assoluto valore come quello di Marcus Thuram.

Un’operazione, non capolavoro ma quasi, quella messa a segno da parte di Marotta e Ausilio. Questo perché, nonostante i nerazzurri abbiano perso un’importante pedina come quella del bosniaco, proprio gli stessi vice Campioni d’Europa in carica non sono stati da meno nel rimpiazzarlo.

L’approdo di Thuram a zero, infatti, permetterà all’Inter non soltanto di avere un profilo più giovanile, in confronto a quello di Dzeko, all’interno del proprio attacco ma che farà sì, inoltre, che la stessa ‘Beneamata’ arrivi a risparmiare già da oggi sul monte ingaggi: ed è proprio questo l’obiettivo che Zhang ha posto ai suoi.

Tutto questo sarà possibile per via del fatto che, potendo usufruire del Decreto Crescita, il figlio d’arte dell’ex Campione del Mondo, Lilian, verrà a costar meno ai nerazzurri rispetto a quanto costasse in precedenza il classe ’86, colui che pesava 12 milioni di euro lordi l’anno, mentre l’ex Borussia M’Gladach in questo momento 8.

Ciò nonostante, l’Inter resta ancora alla costante ricerca del perfetto partner d’attacco di Lautaro Martinez: attaccante al quale la stessa dirigenza interista vorrebbe permettere, nuovamente, di far coppia con Lukaku.

A breve verranno, infatti, instaurati nuovi dialoghi assieme al Chelsea: il tutto discutendo da punto e accapo assieme ai ‘Blues’ della situazione inerente al futuro del belga, anche se non è ancora certo che ‘Big Rom’ possa, come già accaduto nella passata annata, ritornare a Milano. Motivo per cui nel frattempo, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, si sta sondando qualche altra alternativa, inclusa quella di Hojlund (profilo che piace particolarmente a Zanetti &co).

Questa volta, però, a poter tendere la mano nei confronti della ‘Beneamata’ potrebbero essere direttamente gli agenti del calciatore. Ecco come.

Agenti Hojlund a caccia di una nuova soluzione: si punta ad una big. Occhio all’Inter ma affare del tutto proibitivo

Dati gli importanti numeri totalizzati da Rasmus Hojlund nella passata annata al fianco dell’Atalanta, 10 reti e 4 assist complessivi per lui alla sua prima stagione trascorsa in A, i suoi intermediari si sono posti in mente l’obbiettivo di far sì che magari, già nell’arco di quest’estate, il loro assistito arrivi a far parte di una big italiana.

E’ proprio questo, non a caso, ciò che intendono fare gli agenti del danese: permettere al loro gioiellino di fargli vestire, già a breve, la casacca di una blasonata società italiana.

Non per nulla, già nelle scorse settimane, si era vociferato di un possibile assalto da parte della Juventus: club che, una volta liberatosi di Vlahovic, avrebbe poi puntato tutto su Hojlund (da vedere, però, se qualcosa di tutto ciò accadrà per davvero).

Occhio, dunque, ad alcuni presunti contatti anche con l’Inter visto e considerato che, proprio a questi ultimi, il nome del classe ’03 garba particolarmente (peraltro, Simone Inzaghi e i suoi devono ancora fare a meno di Lukaku).

Ciò nonostante, la seguente operazione resta, ad oggi, da considerarsi totalmente fuori portata. L’Atalanta – dopo aver speso soli 17 milioni di euro per Hojlund nella passata estate – ne chiede ora almeno 50 di milioni per l’ex Sturm Graz: motivo per cui sarebbe alquanto complicato provarci anche tramite l’inserimento di qualche contropartita tecnica.