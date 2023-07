L’erede è già arrivato: annuncio ufficiale

Attaccante rimpiazzato in questa maniera. Colpo già annunciato. Sarà lui a sostituire il partente a zero

La sessione di calciomercato estiva incomincia ad entrare finalmente nel vivo. Ci troviamo, infatti, già al 12 luglio ed innumerevoli colpi di mercato sono già stati conclusi.

Non per niente, se ne stanno vedendo eccome di via vai in quest’ultimo periodo. E non potrebbe essere altrimenti. Tante, tantissime le società intenzionate ad attuare tutta una serie di cambiamenti, a partire proprio dall’Inter: club che ha già incominciato a farsi sentire sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Proprio i nerazzurri, infatti, hanno già messo a segno quattro colpi in entrata. In tal senso, non possiamo far altro che menzionare i vari: Di Gennaro, Bisseck – atterrato già a Milano nella serata di lunedì con la firma che è attesa a brevissimo – Frattesi e Thuram. Su tutti, senz’alcun ombra di dubbio, quello che è costato meno è proprio l’attaccante francese.

Lo stesso classe ’97, come ormai risaputo del resto, ha messo piede in quel di Appiano a titolo prettamente gratuito. Questo perché, complice la scadenza del suo contratto assieme al Borussia M’Gladbach – fissata nello scorso 30 giugno – il calciatore ha poi deciso di dire addio ai tedeschi accasandosi, di conseguenza, all’Inter.

Ciò nonostante, ad averci rimesso in questa circostanza, sono stati proprio i ‘Fohlen’: coloro che sono, praticamente, rimasti sprovvisti di un buonissimo giocatore come Thuram. E’ stato proprio questo a far sì, insomma, che a quel punto il club presieduto attualmente da Rolf Königs è dovuto incorrere immediatamente alla ricerca di nuovi rinforzi. A quanto pare, però, proprio questi ultimi non ci hanno impiegato molto per rifarsi.

Il Borussia M’Gladbach ufficializza Honorat: sarà lui il sostituto di Thuram

Nuovo colpo in entrata in casa Borussia M’Gladbach. Proprio i tedeschi hanno, infatti, in queste ultimissime ore ufficializzato l’arrivo di Franck Honorat dal Brest: colui che sostituirà il partente a zero Thuram, approdato a sua volta all’Inter.

Spetterà a lui, quindi, guidare il reparto avanzato dei tedeschi. Il classe ’96 ha firmato un contratto che lo vede legato al fianco dei ‘Fohlen’ sino a giugno 2028 ed è già stato ufficializzato dal Borussia M’Gladbach sui propri canali ufficiali.

Maglia numero 9 per lui col Brest che, di fatto, incasserà una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Nella passata annata, assieme alla formazione francese, Honorat ha messo a segno 6 reti e 6 assist in 35 presenze complessive. Questo il suo attuale biglietto da visita.