Ufficialità in arrivo: accordo da 50 milioni più bonus

Nuove partnership che valgono in tutto più di 50 milioni, più bonus… L’Inter chiude il primo affare importante della stagione

50 milioni più bonus: ecco quanto vale la nuova maglia nerazzurra, grazie agli accordi con Nike, Paramount+, eBay e forse Lenovo. È ormai vicinissimo l’annuncio ufficiale della nuova partnership triennale con la potente piattaforma di streaming statunitense, che aiuterà l’Inter ad affrontare la stagione 2023/2024 con maggiore sicurezza, dopo la brutta esperienza fatta con Digitalbits.

Non era scontato. Ora, però, i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni presenti sulla divisa ufficiale da gioco dell’Internazionale sono, finalmente, abbastanza alti. Non proprio ai livelli di una finalista di Champions, ma comunque non ci si può lamentare: il miglioramento rispetto agli scorsi anni è evidente. E pare che manchi ancora uno sponsor per la parte posteriore della maglia. Lenovo vorrebbe continuare a comparire sul retro, ma Zhang punta a trovare qualcosina di meglio.

L’accordo con eBay, sponsor di spalla, è valido fino al 30 giugno 2024, e frutterà al club di viale della Liberazione circa 5 milioni a stagione. Lenovo, che lo scorso anno compariva sul retro, non ha ancora rinnovato: qualche settimana fa, Antonello aveva fatto sapere al vecchio sponsor di schiena che ci sarebbe stata una sostituzione… L’idea iniziale era offrire il petto a Turkish Airlines e il retro inferiore a Paramount+. La piattaforma di streaming si è però imposta negli ultimi giorni come main-sponsor, e i turchi si sono ritirati del tutto dall’affare.

50 milioni sulla maglia (più bonus), l’Inter riparte da Paramount+ e Nike

Che fine farà Lenovo? Il marchio vorrebbe confermare la collaborazione con un rinnovo, ma in viale della Liberazione sperano ancora di trovare un altro marchio. C’è poco tempo, ma sono molti i concorrenti in ballo. In pratica, molti di quei referenti che si erano proposti come main-sponsor (HiSense, Wizz, Alibaba).

A conti fatti, la nuova divisa nerazzurra porterà a Zhang 50 milioni di euro più vari bonus in caso di successi sportivi. Buona parte degli introiti arriva dall’annuncio del rinnovo fino al 2031 con lo sponsor tecnico Nike. Un’altra considerevole fetta dei 50 milioni viene invece da Paramount+, che presto rivelerà ufficialmente l’accordo con il club nerazzurro.

Il finale era inaspettato. La piattaforma di streaming statunitense è arrivata a fine maggio, per la partita contro il Torino, all’ultima giornata di Serie A, e la finale di Champions League contro il City. L’accordo originale prevedeva che Paramount+ nel 2023-24 dovesse occupare il retro della maglia, sopra il fondoschiena. Ma in extremis il colosso statunitense ha deciso di partecipare come main-sponsor (l’accordo è valido per i prossimi tre anni). Così l’Inter incasserà per ogni stagione circa 15 milioni più bonus legati ai risultati. Paramount+ ha già collaborato attivamente per i filmati di presentazione di Thuram e Frattesi, realizzati insieme a Inter Media House.

È stato invece già annunciato l’accordo con Nike. La base sarà di 26 milioni a stagione più altri tre che arrivano dal prodotto. E ci sono anche vari bonus legati ai risultati. E nel rinnovo si esprime un evidente incremento rispetto al 2022-23. L’anno scorso la Nike versava a Zhang “solo” 12,5 milioni più bonus. Il matrimonio funziona bene: è dal 1998 che l’Inter veste Nike, e si andrà avanti per altri otto anni.

La nuova maglia dovrebbe presentare il logo della Paramount in giallo. Le strisce verticali dovrebbero essere larghe e leggermente divergenti. Tutti i dettagli saranno svelati a breve.