Nuovo affare in Serie A: tutto fatto, oggi le visite

Operazione conclusa tra l’Inter e un altro club del massimo campionato italiano. Ecco tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter è in grande fermento. Ufficializzato Bisseck e in attesa di novità fronte Lukaku e Onana, i nerazzurri hanno definito la cessione di un giovane che nella passata stagione è stato spesso in prima squadra.

Stiamo parlando di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005 ambitissimo sia qui in Italia che all’estero. In questi giorni si è parlato di un interesse del River Plate, ma a spuntarla alla fine è stato il Monza.

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il club brianzolo ha chiuso l’operazione con l’Inter sulla base di un prestito secco. Stamane il ragazzo svolgerà le rituali visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al Monza – dove troverà suo fratello più grande, il terzino sinistro Franco – fino a giugno 2024.

Alla corte di Palladino è già arrivato un interista, o meglio un ex come Roberto Gagliardini dopo la scadenza del contratto con il club di Zhang. Che, con Galliani e soci, ha pure un discorso aperto per Carlos Augusto, il prescelto di Marotta e Ausilio in caso di cessione di Gosens.